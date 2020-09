VUČIĆ: Krivokapić će morati da prizna da je govorio neistinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas kandidata za mandatara Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića da nas upozna što pre o svim elementima navodne saradnje Vučića i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

"Posebno u poslovnim varijantama. I ja sam siguran da će on ili reći da je lagao ili će doneti dokaze. Pošto znam da je nemoguće da donese dokaze, kao što znam da o tome nikada o tome nismo ni pričali, jer ja nisam biznismen već napredak našeg naroda", naveo je predsednik Srbije.

Tako je odgovorio na pitanje kako komentariše to što je Krivokapić izrekao najgore stvari o njemu, pa čak i da je sa predsednikom Đukanovićem navodno u biznisu u projektu Beograd na vodi.

"Moraće da prizna Krivokapić da je govorio neistine", dodao je Vučić.

Kaže da to nije jedina neistina i da je mnogo neistina o ulozi Srbije u CG izneo i Đukanović.

"Mi na to ne moramo da se osvrćemo", dodao je Vučić.

Upitan kako komentariše i to što srpska opozicija kaže da je sada u problemu, jer ne može da "kontroliše" trojicu lidera u CG i kako će se dalje razvijati odnosi Srbije i CG i hoće li pozvati Krivokapića u posetu, Vučić kaže da je neverovatno kako kontradiktorne stvari ljudi izgovaraju.

Objašnjava da je najsmešnije to što ga u poslednjih 20 dana optužuju i Đukanović da ga je srušio, zatim su ga optuživali protivnici Đukanovića da je pomagao, dok su danas pronašli novu floskulu, pa kažu da je "Vučić hteo da oslabi Đukanovića, ali ne baš da ga sruši".

"Sve ste to mogli da vidite u istim novinama i od istih ljudi da se čcuje i da li je moguće da ljudi tako kontradiktorne stvari izgovaraju".

Ukazao je da može da se vidi mnogo više mešanja iz Crne Gore i drugih zemalja u regionu u naše unutrašnje odnose, pošto su mnogi u regionu priznali nezavisnost tzv.Kosova i na najdirketniji način se umešali u unutrašnje stvari Srbije i pogazili rezoluciju 1244 i da sada govore, "eto kako se Srbija meša".

"Srbija samo želi da pokaže brigu za svoj narod i to je naše legitimno pravo i u skladu sa svim evropskim konvencijama i to niko ne može da nam zabrani", poručio je Vučić.

Dodaje da nikada nije imamo nikakve poslovne aranžmane sa Đukanovićem, kao i da je mislio da je to ostalo na Milovanu Brkiću i opozicionim liderima koji ne mogu da dođu do cenzusa.

Ne poznajem ni Krivokapića, ni Bečića, ni Abazovića

Što se tiče Krivokapića, Vučić ističe da svim ljudima u CG želi sve najbolje, kao i da nikoga od trojice lidera ne poznaje.

"Mislim da sam jednom u životu video Bečića, ali to je bilo kada smo bili ovde u opoziciji, ako se ne varam. Nikada ih u životu nisam video. Eto koliko sam želeo nekoga navodno da kontrolišem. Za mene su važni oni ljudi sa kojima imamo prijateljske i bratske odnose, a to su Andrija Mandić i Milan Knežević i verujemo da će tako biti i sa Milačićem, jer su to ljudi koji ne kriju da pripadaju srpskom narodu i zato mi imamo pravo legitimno da se borimo za ostvarivanje njihovih kolektivnih i svakih drugih prava".