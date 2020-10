DAČIĆ SE NIJE USTRUČAVAO U JUTARNJEM: Milo ima više slika sa Slobom nego ja a navodno sam mu bio desna ruka! Skresao i Džaferoviću

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić se osvrnuo na intervju koji je predsednik Crne Gore Milo Đukanović medijima u Srbiji a u kojem je prozvao vlasti u Beogradu, među ostalim i njega, da nikada nisu iskreno priznali nezavisnost Crne Gore i da danas drugim sredstvima uvode u javni govor termin "srpski svet", što je, kako je kazao Đukanović, eufemizam za veliku Srbiju.

"Milo Đukanović zaboravlja svoje reči koje je izgovorio kada je 1989. godine, zajedno sa Momčilom Bulatovićem i Svetozarom Marovićem, rušio rukovodstvo Crne Gore. On je tada rekao da je bivše rukovodstvo plašilo, ostajalo na vlasti plašeći Crnogorce navodnim strahom od Srbije. Danas on radi to isto. Pa, jesam li ja jurišao na Dubrovnik ili je to radio Milo Đukanović? Milo ima mnogo više fotografija sa Slobodanom Miloševićem nego što ih imam ja, koji sam, navodno, bio njegova desna ruka", rekao je Ivica Dačić.

Dačić je jutros u jutarnjem kazao da se međunarodni položaj Srbije u poslednje vreme bitno poboljšao te da svakim danom jača njen ugled u najvećim diplomatskim centrima sveta.

Jedine sporove, kako je rekao, Srbija ima sa susednim zemljama, kojima smeta takva promena položaja Srbije. On se osvrnuo i na aktuelnu polemiku koju ima sa Šefikom Džaferovićem, članom Predsedništva BiH.

"Šefik Džaferović je podržao Azerbejdžan kao navodnu muslimansku zemlju u sukobu sa Jermenijom i založio se za teritorijalni integritet i suverenitet te zemlje. I to je u redu, i mi se za to zalažemo, ali neka ostane dosledan i kada je u pitanju teritorijalni integritet Srbije, a ne da se zalaže za priznanje Kosova. I kada mu je to kažem, on odgovori da sam bio deo Miloševićevog režima. Ja sam u vreme Miloševića bio portparol, držao konferencije za štampu, družio se s vama novinarima, nisam bio nikakva vlast. A Džaferović je bio šef Centra službi bezbednosti Zenica. Tada su se u zoni nadležnosti njegove policije dešavali strašni zločini mudžahedina nad Srbima, pred kamerama su odsecane glave, što je mnogo godina kasnije radila Islamska država. Pa, šta misli Džaferović, da ako su mogle da se odsecaju srpske glave, da se mogu odsecati i delovi teritorije Srbije?!"

