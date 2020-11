VULIN O NAPADIMA NA VUČIĆA Stvara se atmosfera da su on i njegova porodica legitimna meta OTKRIO ŠTA IM PREDSEDNIK UVEK KAŽE NA TO

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da se stvara atmosfera u kojoj predsednik Aleksandar Vučić i njegova porodica postaju legitimna meta.

"Nadležne službe vrlo ozbiljno shvataju svaku pretnju upućenu bilo kome, a naravno i Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Prvo se stvara se atmosfera da je normalno da mrzite Vučića, a onda idete na sledeći korak da ga treba napasti fizički", rekao je Vulin za TV Pink.

On je naglasio da su sve češće pretnje na društvenim mrežima, ali i u medijima i da tužilac i pravosuđe treba da reaguju.

Vulin kaže da svi koji ćute na pretnje Vučiću i njegovoj deci su saučesnici u tome i da će dočekati da njihovu decu neko tako "ubijaja u medijima".

Napominje da je predsednik Vučić previše tolerantan, da uvek govori da na to ne treba obraćati pažnju.

"Nama kaže 'ne obraćajte pažnju na to'. Međutim, ko tako tvituje bude li imao šansu, on će to i da uradi", naveo je Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir