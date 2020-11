MITIĆU, JEL BOLJA MAŠINA? Vučić iznenadio tenkistu iz niške kasarne pa otkrio da je bio pešadija! Pogledajte šta je dobio na dar

NIŠ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je boravio u niškoj kasarni "Mija Stanimirović" gde su mu predstavljeni savremeni tenkovi T-72 MS dobijeni od Rusije.

U pitanju su ruski tenkovi T-72, u modernizovanoj varijanti, koji se smatraju jednim od najboljih tenkova ikada napravljenih. Ovi tenkovi, koji su udarna snaga kopnene vojske, raspolažu aktivnim oklopom, kao i ubojitim naoružanjem čiji je osnov top kalibra 122 milimetra. Prikazu prisustvuju i ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Vučić najavio povećanje plata vojnicima i lakši dolazak do stanova

Predsednik je najavio povećanje plata u Vojsci Srbije već u 2021. i to preko onog predviđenog od 5 odsto koje sleduje svim javnim službenicima. On je naglasio da će pripadnicima VS biti omogućeno da lakše dođu do stana i da reše svoje stambeno pitanje, te da je dosad mnogo učinjeno na poboljšanju standarda pripadnika VS kao i na polju nabavke opreme za vojsku poput odeće, obuće...