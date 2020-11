DA LI ĆE CRNA GORA POVUĆI ODLUKU O PROTERIVANJU AMBASADORA? Selaković: To je unutrašnje državno pitanje, mi se ne mešamo

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je večeras da je na novoj Vladi Crne Gore da odluči o tome da li će poništiti odluku o proterivanju ambasadora Srbije u Podgorici Vladimira Božovića, a da je Srbija postupila dostojanstveno, pružila ruku Crnoj Gori sa kojom želi najbolje moguće odnose.

"To je unutrašnje pitanje vlade Crne Gore. Mi se u to pitanje ne mešamo kao što se nismo mešali ni u druga pitanja", kazao je Selaković za RTS, upitan da li očekuje da će i Crna Gora, poput Srbije, povući odluku o proglašenju ambasadora Srbije u Podgorici "personom non grata".

Zvaničan Beograd povukao je danas popodne odluku o proterivanju crnogorskog ambasadora Tarzana Miloševića s obrazloženjem da ne želi tenzije, već stabilnost i saradnju sa Crnom Gorom.

Odluka važi od večeras što znači da u utorak ambasador Tarzan Milošević ne mora da napusti Srbiju.

Odgovarajući na jučerašnje zvanično saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore da je Božović duže vreme omalovažavao državu Crnu Goru, Selaković je rekao da to ne vidi tako, već da je upravo suprotno.

"Uveren sam da ambasador Božović nije učinio diplomatski prekršaj, a i ako ga je učinio, to nije razlog da bude proglašen 'personom non grata' u državi u kojoj je akreditovan kao ambasador. On nije govorio u najvišem zakonodavnom telu već o odlukama Velike narodne Skupštine iz 1918, u pomirljivom i jednom miroljubivom tonu", ocenio je Selaković navodeći da je srpski ambasador u Podgorici čak isticao da "i ako se razlikujemo u nekim tumačenjima događaja iz prošlosti, to nije razlog da ne sarađujemo i ne budemo bliski".

Ukazuje da tumačenje istorijskih događaja van konteksta tog vremena ne može da ne dovede do razmimoilaženja.

Selaković je dodao da je Srbija današnjom odlukom da povuče odluku o proterivanju crnogorskog ambasadora pokazala da "ima dostojanstvo".

"Pokazali smo koliko smo veliki kao država i koliko je važno da imamo najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, pokazali smo pruženu ruku. Spremni smo da ulažemo u to".

Prema njegovim rečima, to je važnije od svakog propisa i svake konvencije.

Ministar je ukazao i da se ne može preći preko činjenice da gotovo 30 odsto stanovnika Crne Gore "jesu naši sunarodnici".

"Ništa što bi država učinila ne sme da bude na štetu njih", ocenio je Selaković.

On napominje da je Srbija najpre reagovala recipročno, dajući rok crnogorskom ambasadoru 72 sata da napusti Srbiju, ali da je tu odluku danas povukla.

Selaković je rekao da se država o ovoj odluci posavetovala sa političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori, Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem.

"Ovo je bio i njihov stav i zato mislim da je bila dobra odluka. Kad se neko sa bratom sporecka jer ga je uvredio, pokazuje koliko je veliki ako kaže 'pružam ruku'. Mi jesno zainteresovani da jačamo odnose sa Crnom Gorom, očekujemo da takve procese realizujemo i sa novom vladom. Naša je želja da sa novom vladom jačamo odnose. Sa naše strane postoji velika spremnost i nikada nije postojao razlog da to ne činimo", napomenuo je šef srpske diplomatije.

Odnosi izmedu Srbije i Crne Gore, kako kaže, nisu tek bilo koji odnosi.

"Mi smo dve države koje imaju i te kakvu trgovinsku razmenu koja je u ozbiljnoj meri u korist Srbije, od 857,3 miliona evra trgovinske razmene u prošloj godini, gotovo 93 odsto - 787,4 miliona je Srbija izvezla u Crnu Goru, to je naš ekonomski interes. Obicnim ljudima je više od toga - poreklo, rodbinske, kumovske, rođačke veze, mnogo njih ima nekretnine tamo", naveo je Selaković.

Smatra i da je poništavanje odluka iz 1918. imalo za cilj da se stvori legitimni osnov za obracun sa SPC.

"Ako poništite odluke Podgoricke skupštine i tvrdite da je bila okupatorska, o čemu ne govore istorijske činjenice, onda je to uvod za obračun sa SPC. Drugačije prikazivanje i uloge i delovanja države Srbije, srpske vojske, vlade od 1914-1918. kao kontra onome što naš narod posmatra, nije ono što mi delimo i to nije naš stav", istakao je šef srpske diplomatije.

(Kurir.rs/Tanjug)

