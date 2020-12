BRUTALAN ODGOVOR VULINA: Od Olbrajtove i Engela osim predrasuda, mržnje i laži ništa drugo i ne može da se očekuje

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin portučio je da što bude manje Medlin Olbrajt i Eliota Engela, to će biti više prilike da budućnost nadvlada prošlost.

Vulin je reagovao na plan Medlin Olbrajt i Eliota Engela da novom predsedniku SAD Džozefu Bajdenu trasiraju spoljnu politiku prema zapadnom Balkanu, koja podrazumeva žestoke pritiske na Srbiju da prizna nezavisno Kosovo, kao i na njihovu poruku da Rusija i Kina nisu prijatelji Srbije.

"Kada o Srbiji govore Medlin Olbrajt i Eliot Engel onda osim predrasuda, mržnje i laži ništa drugo i ne može da se očekuje. I Olbrajtova i Engel bi da nas nateraju da se posvađamo sa Rusijom i Kinom, ali i da nas pouče da smo sami krivi što su nas ubijali, bombardovali i Republiku Srpsku i Srbiju, a posebno da nas nauče da za svaku srpsku smrt treba da im budemo zahvalni. Olbrajtova i Engel bi da ispituju odluke slobodne i suverene Srbije, ali nikada nisu ispitivali poreklo novca kojim su ih obasipali politički predstavnici narko-klanova sa Kosmeta", kaže Aleksandar Vulin i dodaje:

"Srbija je i Rusiju i Kinu izabrala za prijatelje i to prijateljstvo je izdržalo brojne probe, nikada nas nisu ni bombardovali, ni određivali šta smemo, a šta ne, poštovali su nas bar koliko velika sila može da poštuje malu zemlju, a nekada i mnogo više. Srbi su premali narod da izgube tako velike saveznike. Ako nova administracija u SAD želi da Srbiju svrsta među prijatelje mora da zna da to ne zavisi samo od Srbije i da što bude manje Medlin Olbrajt i Eliota Engela, to će biti više prilike da budućnost nadvlada prošlost".

(Kurir.rs)

Kurir