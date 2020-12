VUČIĆ U ZAJEČARU: Za mesec dana bićemo ubedljivo prvi po platama na Zapadnom Balkanu! PLATE RASTU

ZAJEČAR - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija za samo mesec dana biti ubedljivo prava u regionu Zapadnog Balkana po prosečnim platama, pošto ćemo preteći Crnu Goru sa kojom smo sada jednaki.

"Plate rastu, a pre samo nekoliko godina bili smo četvrti po platama. Crna Gora je bila ubedljivo ispred nas, za 150 evra su imali veće prosečne plate. Ali, za samo mesec dana imaćemo najveće plate. BiH je pre imala za oko 60 evra veće plate, a mi smo bili kao Severna Makedonija i malo bolji od Albanije", naveo je on. Vučić kaže da ćemo sada biti ubedljivo prvi. "Imamo veću stopu rasta nego u Evropi, nismo bogatiji do njih, ali brže idemo od njih", naglasio je predsednik Srbije.

Vučić na Servera:Ne igram se besmislenim izjavama

Vučić je rekao danas da se ne igra besmislenim izjavama i da nema ništa ni da oduzima, ni da dodaje svojoj izjavi da priznanja Kosova neće biti dok je on predsednik Srbije. Zamoljen da prokomentariše ocenu Danijela Severa da ta njegova izjava navodno svedoči da je odlučio da je jedina nagrada koja bi ga ubedila da prizna Kosovo članstvo u EU, koje sigurno neće biti dostupno tokom njegovog aktuelnog mandata ť, Vučić je rekao da se, kao ozbiljan i odgovoran čovek ne igra besmislenim izjavama.

"Znam kroz šta smo prošli u Briselu, kroz šta prolazimo svakog dana I radostan sam što me danas neko optužuje što saljemo vakcine I lekove, a ne tenkove, podvukao je on. Vučić je istakao da Beograd želi saradnju sa Prištinom I lekove. - Mi želimo politiku mira i stabilnosti, štiteći istovremeno naše nacionalne interese, zaključio je on.

Sutra gas iz Bugaske ulazi u Srbiju do Gospođinaca

Vučić je izjavio je da se na Vrškoj Čuki kod Zaječara, gde ulazi Balkanski tok u Srbiju, proveravaju merne stanice i da bi gas iz Bugarske sutra trebalo da do Gospođinaca kod Žablja u Vojvodini. "Verujem da će sutra da bude sve u redu. Veliki dan za Srbiju i u ekonomskom smislu, za stanovništvo i industriju", rekao je Vučić.

On je rekao da se o tom projektu ćutalo, da se radilo pod pritiskom, da je bilo teško i izvođačima koij su radili pod pritiskom poslednjih mesec dana.

"Svima sam zahvalan, svima koji su radili u najtežim uslovima da bismo ovo završili. Sad možemo gas da primamo iz više različitih pravaca, to je za Srbiju odlična stvar", rekao je Vučić i podsetio da su cevi postavljene od Vrške Čuke do granice sa Mađarskom. "To je projekat za celu Srbiju i za Zaječar je veoma važan", kazao je Vučić.

Mora još, kaže, mnogo toga da se uradi na sekundarnom gasovodu kako bi građani imali energetsku bezbednost i sigurnost i u svojim domovima najjeftinije gorivo i sve što je potrebno. Istakao je da je važna i sekundarna gasifikacija Srbije i da treba gas dopremiti u sve timočke gradove, kao i u borski okrug, jer je to poziv investitorima.

Vučić je rekao da će se pokušati da se u sve gradove u tom delu zemlje, ne samo u Zaječar, već i borskom okrugu, u Boljevac, Soko Banju, Knjaževac, Majdanpek, Kladovo, Bor i Negotin, dopremi gas. Kako kaže, treba sekundarni gasovod dovesti do Vranja i Valjeva, jer to privlači investitore.

Spremni smo mnogo da uložimo u hemijsku zonu Prahovo

Vučić je poručio danas da je država spremna da uloži desetine miliona evra u izgradnju hemijske industrijske zone u Prahovu. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da će puno novca biti uloženo i u gradnju puteva u istočnom delu Srbije. "Završava se projekat za Dunavsku magistralu koja će kao brza saobraćajnica ići od Požarevca do Velikog Gradišta, Golupca i Donjeg Milanovca. Ipak, za nas je od ključnog značaja hemijska industrijska zona Prahovo, gde smo spremni da uložimo desetine i desetine miliona evra", rekao je Vučić.

Ističe da su za državu Negotin i Kladovo strateški važni gradovi, da je urađeno 12 kilometara puta od Negotina do Zaječara i da će na tom pravcu biti urađeno još devet kilometara. Vučić je kazao da država želi da pokaže da to nije zaboravljeni deo Srbije i dodao da je to predivan deo naš zemlje i da tu ljudi treba da ostanu, zbog čega država stalno i povećava plate. Želimo da poručimo da nije tako loše u Srbiji i da će biti bolje iz dana u dan, naglasio je predsednik.

Sutra-kamen temeljac za KC Vojvodina

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra biti položen kamen temeljac za izgradnju Kliničkog centra Vojvodina. Vučić je novinarima u Zaječaru rekao da će kamen temeljac postaviti ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović. Pored toga, predsednik je najavio da će za koji dan biti otvoren i rekonstruisani krak Infektivne klinike u Beogradu.

Ministar Lončar i izvršni direktor Konzorcijuma "GH Holding " Gregor Jernejc potpisali su krajem novembra ove godine ugovor o izgradnji i rekonstrukciji KCV. Radovi u KCV obuhvataju rekonstrukciju i dogradnju lamela B i C Urgentno dijagnostičkog centra površine više od 33.000 kvadratnih metara, dogradnju tople veze sa postojećim klinikama u sklopu KCV, kao i tehničkih blokova sa saobraćajnicama i parkinzima.

U sklopu lamela B i C biće hirurški blok sa 16 operacionih sala, jedinice intenzivne i poluintenzivne nege i stacionar sa ukupno 348 kreveta. Glavni projekat za taj klinički centar je završen 2015. godine, a građevinska dozvola dobijena oktobra 2016. godine. Za izvođača radova na tenderu je izabran Konzorcijum "GH Holding" iz Ljubljane i Delta Inženjering iz Beograda. Rok za završetak radova je 29 meseci od potpisivanja ugovora između investitora i izvođača radova.

