ODRŽANO PRIPREMNO ROČIŠTE PO TUŽBI JEREMIĆA PROTIV PREDSEDNIKA VUČIĆA: Suđenje odloženo, čeka se odluka sudije

Pred Višim sudom u Beogradu danas je održano pripremno ročište po tužbi koju je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić podneo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali je početak suđenja na predlog tužene strane odložen na neodređeno, do odluke sudije da li će usvojiti predlog Vučićevog advokata da se postupak zaustavi do krivičnog procesa u SAD u kojem je Jeremić pozvan da svedoči.

Jeremić i njegov advokat su predložili da predsednik Vučić bude saslušan u postupku, na šta je Vučićev punomoćnik, advokat Dragan Palibrk izneo predlog da Vučić ne bude pozivan u sud zbog njegovih brojnih državničkih obaveza, te rekao da se to zloupotrebljava.

"Današnje suđenje koje je odloženo na neodređeno vreme je potpuno zakonito, jer sam ja stavio sasvim logičan predlog da se kao prethodno pitanje ovog postupka, u kojem je Jeremić tužilac, a moj klijent tuženi reši pitanje krivičnog postupka koji se vodi u SAD protiv lica koja su u ovoj ovde tužbi označena kao lica s kojima je Jeremić imao poznanstvo", objasnio je Palibrk novinarima.

Na osnovu toga, podsetio je on, sama tužilačka strana je dostavila sudu, kao protivnoj strani, dokaz da je Jeremić u tom krivičnom postupku pozvan u svojstvu svedoka za saslušanje.

Jeremić je posle ročišta novinarima rekao da je prošlo dve i po godine od kada ga je predsednik republike Aleksandar Vučić nazvao javno "šefom međunarodne bande lopova" i prokomentarisao predlog za odlaganje "skandaloznim ponašanjem tužene strane". Palibrk je na ove tvrdnje rekao da Jeremić ne shvata važnost "prethodnog pitanja" jer on nije pravnik i ne može to da zna, ali je napomenuo da njegovi advokati to sigurno znaju.

"Prethodno pitanje - kada u krivici treba nešto da se reši u odnosu na parnicu nije obaveza, ali je praksa. Nebrojeno puta u krivici braneći najteže slučajeve imao sam slučajeve da se lice koje je u početku bilo svedok posle toga pojavi u svojstvu okrivljenog i obrnuto gde je neko u početku bio okrivljeni vremenom dobije status svedoka. Zakonski je to potpuno moguće", objasnio je Palibrk razloge za odlaganje.

Na pripremnom ročištu, nakon tvrdnje Jeremića i njegovog advokata da su krivični postupci ispred američkog suda okončani, na prvostepenom nivou 25. marta 2019. i u drugostepenom 29. decembra 2020, Palibrk je zahtevao od tužilačke strane da za te tvrdnje dostave dokaze i da Jeremić u tom pravcu treba da iskoristi svoj međunarodni ugled i dokaze nabavi.

Međutim, Jeremićev advokat je tvrdio da upravo tužena strana, odnosno Vučićev advokat treba da obezbedi te dokaze, jer je sam on dao predlog da se proces obustavi dok se ne završi pravosnažnost postupka ispred američkog suda.

Palibrk je kasnije rekao novinarima da on niti je upoznat, niti mora da bude upoznat s tim šta se dešava u nekom procesu u SAD.

Postupak je logično odložen na neodređeno vreme, rekao je on, jer je nemoguće da sudija sada zakaže suđenje, jer bi to prejudiciralo odluku suda na moj predlog za prethodno pitanje, te podsetio da se svuda gde se vodi parnica vezana za krivicu čeka da se prvo reši krivica.

Govoreći o osnovanosti tužbe, Palibrk je istakao da na povredu čašti i ugleda može da se pozova samo onaj koji ne vređa tuđu.

On je kao začuđujuće naveo da Jeremić traži 50 miliona dinara za izgovorenu reč, navodeći da, kako kaže, u praksi kada ljudi izgube nekog člana porodice, nekog najbližeg, na ime nadoknada štete dobijaju do milion dinara i dodao da će Jeremić morati i zahtevani iznos štete da dokaže.

Jeremić je danas novinarima takođe rekao da taj proces okončan još 2019. godine i da je apelacija završena, ali izgleda da to nije bilo poznato advokatima Vučića i da u ovom slučaju nije povređena njegova čast već, kako tvrdi, dovedena u pitanje i reputacija Srbije ispred koje je on obavljao dužnosti u međunarodnom poretku, pre svega misleći na OUN.

Inače Jeremić je danas na ročištu iskoristio priliku u svom obraćanju sudu da kaže da se od ovog procesa želi napraviti pozorišni komad, te da je i prisustvo Tanjuga u sudnici dokaz za to.

Među pitanjima koja su danas upućena Vučićevom advokatu bilo je i zašto Vučić ne podnosi tužbe zbog uvreda koje se njemu upućuju, na šta je Palibrk odgovorio da je to stav predsednika, uprkos tome što, kako kaže, mnogi vređaju i njega i njegovu porodicu na dnevnom nivou.

"Njegov stav je da se kao lav bori u političkoj areni, da ne zloupotrebljava sud, ja sam protiv tog stava i smatram da on treba da tuži", zaključuje Palibrk.

