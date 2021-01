DOKAZANO: Policija prikupila materijal o prisluškivanju Vučića i njegove porodice

Radna grupa MUP, koja je obrazovana rešenjem ministra policije Aleksandra Vulina, a po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, do sada je saslušala veliki broj lica i prikupila dokaze koji ukazuju da su Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani, saopšteno je juče iz policije.

Dokazi su, kako su naveli, dostavljeni na dalje postupanje Tužilaštvu za organizovani kriminal, a sagovornici Kurira, bezbednosni stručnjaci, ocenjuju da je važno ustanoviti i ko je nalagodavac te akcije.

Dostavljeno tužilaštvu

- U skladu sa članom 27 stav 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, saopštavamo da su obaveštenja primljena od lica za koje se osnovano sumnja da su povezana sa slučajem prisluškivanja predsednika Vučića i članova njegove porodice dostavljena na dalju nadležnost Tužilaštvu za organizovani kriminal. Radna grupa MUP nastavlja rad po zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal - navodi se u saopštenju policije, kao i da je ministar Vulin s dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka detaljno upoznao predsednika Srbije.

A upravo je od predsednika Vučića javnost i saznala za ovu aferu. On je, naime, u intervjuu za novogodišnje izdanje Kurira, otkrio da je prisluškivan godinu i po dana, da zna ko stoji iza cele akcije, kao i da veruje da će nadležni sve ispitati. Za ove tvrdnje, kako je tada naveo, ima i dokaze - sopstvene snimljene razgovore.

- Za to da sam prisluškivan ja imam dokaze. Imam sopstvene snimljene razgovore, jer su neki mislili da to mogu da izbrišu, da sakriju. Ali nemojte da smetnete s uma da kad imate ovakvu podršku naroda, ima veliki broj ljudi koji hoće časno i profesionalno da rade svoj posao i da na takve stvari neće da pristaju. Tako da verujem da će nadležni organi to da ispitaju i da će, ukoliko je bilo nedvosmislenog kršenja zakona, oni koji su zakon kršili odgovarati - naveo je Vučić, a nekoliko dana kasnije je dodao i da „nema sumnje da je i deo stranog faktora upleten“ u njegovo prisluškivanje.

Politički razlozi

Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah započelo istragu, a ministar policije Aleksandar Vulin se tada obratio javnosti porukom „da se ne može prisluškivati predsednik jedne zemlje, a da u tome nema zle namere“.

- Predsednik Aleksandar Vučić je čovek koji se bavi samo politikom i ničim drugim. On se ne bavi biznisom pa vas ne zanimaju njegove poslovne veze, jer ih nema. Ne zanimaju vas nikakve druge veze ili aktivnosti, jer je on čitav svoj život posvetio samo politici, samo Srbiji. Znaci vi to radite iz političkih razloga, sada moramo videti koji su to politički razlozi i šta je to što iz njih proizilazi - kazao je tada Vulin.

Prikupljanje dokaza od strane policije i prosleđivanje nadležnom tužilaštvu Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, vidi kao jedini pravi put da ova opasna afera dobije svoj epilog.

Epilog

- Policija je sakupila potrebne podatke i dokaze i sada je na potezu pravosuđe, to jest tužilaštvo i sud. Kao što sam i ranije govorio, ovaj pokušaj državnog udara ne sme ostati nesankcionisan i ozbiljnim sankcijama prema počiniocima šalje se poruka da se tako nešto ne isplati i da će svako ko u budućnosti to pokuša biti adekvatno kažnjen. Takođe, ovo je nauk i za naše bezbednosne, odnosno kontraobaveštajne službe, koje su zadužene za zaštitu predsednika, da se ovako nešto nikad više ne desi. Jer je bezbednost predsednika i njegovih komunikacija sfera njihove odgovornosti - poručio je Dragaš.

Prema rečima nekadašnjeg direktora beogradske policije Marka Nicovića, ceo slučaj mora da se dovede do kraja - uključujući i otkrivanje nalogodavaca.

- Strane službe uvek idu na najviše pozicije u jednoj zemlji i onda animiraju svoje ljude u toj zemlji, ucene ih ili plate. Potom ta njihova veza u toj zemlji traži svoju logistiku i tako ide čitav lanac. Zato se mora utvrditi do kraja ko je sve učestvovao, jer ako bilo ko izostane, on će i dalje raditi po nalogu stranih faktora. Ključno je da se otkrije ko je nalogodavac - navodi Nicović.

Spisak

Podsetimo, pored predsednika Srbije, prisluškivani su i razgovori članova njegove porodice brata Andreja Vučića i starijeg sina Danila Vučića. Prisluškivani su i razgovori direktora BIA Bratislava Gašića, kao i visokih funkcionera SNS Miloša Vučevića i Nikole Selakovića i narodnog poslanika Vladimira Đukanovića.

Takođe, saznaje Kurir, prisluškivan je i Luka Petrović, član Izvršnog odbora naprednjaka.

SASLUŠANA I BIVŠA FUNKCIONERKA MUP Dijana Hrkalović se uznemirila na pitanje o nalogodavcu foto: Beta/MUP Srbije U sklopu istrage MUP o prisluškivanju predsednika Srbije i članova njegove porodice, saslušana je i nekadašnja državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović, saznaje Kurir. Ona je ispitana pre nedelju dana. - Hrkalovićeva je na gotovo sva pitanja odgovarala sa „Ne sećam se“ ili „Ne znam“. Bila je hladna. Jedino pitanje kod kog se uznemirila bilo je ono o nalagodavcu/ima prisluškivanja predsednika zemlje - kaže izvor Kurira iz policije. Osim Dijane Hrkalović, saslušani su i nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije Dejan Milenković i Srećko Lazić, nekadašnji zamenik načelnika UKP.

