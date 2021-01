DODIK NA OTVARANJU SPOMENIKA STEFANU NEMANJI: Svaki dan nalazim dovoljno razloga i ponosa što pripadam svom narodu srpskom

Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik na večerašnjoj ceremoniji otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji poručio je da je sada koji je postavio upravo Stefan Nemanja i njegov sin koji je postavio temelje srpske vere i crkve.

"Svaki dan nalazim dovoljno razloga i ponosa što pripadam svom narodu srpskom", istakao je Dodik i dodao da je danas posebno ponosan štodeli veličanstven trenutak u kome država Srbija, grad Beograd i svi Srbi odaju poštu velikom ujedinitelju srpskog naroda Stefanu Nemanju.

Kako je kazao, gradeći ovaj spomenik i stavljajući pečat na vreme ujedinjenja i borbe za državu Srbiju, Srbi su odavno naučili da bez države nema slobode.

On je istakao da su vekovi iza nas uvek bili borba za našu državu, te naglasio kako se i danas isto borimo u savremenm okolnostima.

"Ovaj veličanstveni spomenik će nadživeti vekove i ostati ovde da svedoči o naporima da se stvori jedna država sprska, ali isto tako umeće ove generacije rukovodioca države Srbje na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koja je našla za važnim da gradi i ujedini i tradicionalno i savremeno što možemo da vidimo u čitavoj Sbiji, a pogotovo ovde u Beogradu", istakao je Dodik.

Spomenik, dodaje on, nalazi se u neposrednoj blizini "nečega što predstavlja moderni deo grada na reci koji treba da ujedini upravo to tradicionalno i moderno".

"Samo na taj način može da se gradi moderno i da se očuva tradicionalno. ", istakao je Dodik i dodaje da je taj deo srpske istorije ostao bez razloga potisnut pogotovo u decenijama bivše Jugoslavije.

"Današnja Srbija je sve naprednija. Na svakom koraku množemo da vidimo taj napredak. Mi u Republici Srpskoj zagledani smo u Srbiju i želimo njenu snagu. Ono što želimo jeste da ništa ne oduzmemo iz njene snage za koju smo ponosni ako možemo nešto da dodame tome", poručio je Dodik.

Republike Srpska, ističe on, koja egzistira u veoma teškim okolnostima svoje borbe za politički subjektivitet se oslanja na Srbiju.

"Zato sam zahavalan Vučiću, vladi i svim ljudima za razumevanje, ne samo za nas nego i za sve Srbe u Crnoj Gori i bilo gde u svetu. Danas je važno da budemo ujedinjeni i ovaj spomenik ovde učiniće da svako ko dođe u Beograd da poseti ovo mesto i da se nadahne idejama našeg jedinstva, a da na taj način idemo dalje u budućnost.

"Ako nema tog nadahnhnuča ne znamo gde idemo. Zato je važno da Srbija bude što jača. Zato je važno i da Srbija bude moderna država kao što jeste među najboljim državama danas u Evropi u svom ekonomskom rastu i ne treba se osvrtati na one koji pokušavaju to da okrenu", poručio je Dodik i dodaje da su oni možda nekada imali priliku da to čine a možda i nisu znali.

Danas, kaže on, vidimo na svakom koraku da to ide i da Republika Srpska pokušava da to prati, koja inače svoj ekonomski i politički život zasniva na borbi za svoj status u okviru BiH, te da je svakako učinila sve da očuva Srbe na ovim prostorima, da sačuva mir i stabilnost, učini stabilnim srpski narod i da se živi i razvija.

"Budimo deo modernih naroda ali nikada ne smemo zaboraviti kom to narodu pripadamo. Neka živi Srbija, živi Rerpublika Srpska i živi srpski narod gde god se on nalazio", zaključio je Dodik.

