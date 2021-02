MEĆAVA NA PRELAZU TABANOVCE: Vučić i Zaev bratski se izgrlili na prelazu! Zoki, je l’ danas počinjete vakcinaciju! (FOT, VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je jutros predsedniku Vlade Severne Makedonije Zoranu Zaevu prvi kontingent vakcina koji Srbija donira toj zemlji.

Njih dvojica sreli su se u 10 sati na prelazu Tabanovce po jakoj mećavi gde su se prvo srdačno pozdravili i izgrlili a Vučić je predajući donaciju 4680 Fajzerovih vakcina rekao da je to za našu braću!

- Doneli smo 4.680 vakcina, to je u prvoj fazi. Mislim da je to lepa vest za našu braću, rekao je Vučić. Zaev je na to uzvratio - hvala vam puno.

- Prava zimska idila, rekao je predsednik Srbije komentarišući mećavu na graničnom prelazu posle čega se čula i šala na koju su se svi nasmejali da se zemlja ne zove džabe Severna Makedonija. Vučić je Zaeva upitao: Zoki, je l’ danas počinjete vakcinaciju? na šta mu je Zaev potvrdno odgovorio.

Zaev je u zajedničkom obraćanju sa predsednikom Vučićem rekao da je ovo pomoć prijatelja i komšija, prijateljskog srpskog naroda s kojima njegova zemlja ima tradicionalne prijateljske i bratske odnose.

U razgovoru je rečeno da su namenjene pre svega medicinskom osoblju u crvenoj kovid zoni. Vučić je rekao da je kompanija Fajzer tražila da se vakcine predaju po svim procedurama U pitanju je polovina od ranije dogovorenih oko 8.000 doza koliko ce Srbija obezbediti Severnoj Makedoniji.

Primopredaja vakcina trebalo je prvobitno da se održi u četvrtak, ali je odložena za tri dana zbog, kako je navedeno, neophodnosti nabavljanja dodatne tehničke dokumentacije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir