ĐUKANOVIĆ NA FEJSBUKU UPUTIO OTVORENO PISMO VUČIĆU: Predsedniče, vreme je da sebe i narod suočimo sa istinom, da se ne lažemo

Poštovani predsedniče Republike Srbije, Aleksandre Vučiću,

Istina je najubojitije oružje. Ujedno je i najlekovitija. Svako ko od istine beži, dozvoljava da laž pobeđuje. Svako ko se sa istinom suoči, koliko god da je ona bolna, dobija od Gospoda šansu. Ovu šansu nemojte propustiti. Nemojte zbog Srbije, jer narod je dajući vama toliko snažno poverenje vama dao i nož i pogaču da ga pravedno vodite.

Svako suočavanje sa istinom, a sa tom istinom smo dužni da suočimo i građane Srbije, uvek prate oluje i orkani. Našu stranku čeka tako nešto ukoliko se odlučimo da istina dođe do očiju i ušiju naroda. Istina je da nama sadašnja opozicija i nije toliki protivnik, jer ovakva kakva je sluđena i najvećim delom interesno nastrojna i na pare alava, ne može da stekne poverenje ni kod svojih najmilijih, a ne kod širih narodnih masa. Nama smo glavni protivnici mi sami. Nema veće opozicije po vas i po Srpsku naprednu stranku do sama Srpska napredna stranka, odnosno onaj njen deo koji je umislio da preko vaše grbače stvara sebi imperije gde bi vas ostavio bez ikakve vlasti, a sebi obezbedio suštinsku vlast praveći paralelnu državnu strukturu. Predsedniče, da se ne lažemo više, istina je da banda Veljka Belivuka nije mogla da radi sve to što je radila a da nije imala ozbiljnu logistiku naših ljudi.

Da, ljudi iz naše stranke. Na stranu to što je policijska logistika bila izrazito snažna i čišćenje policije koje se trenutno dešava je nešto što je bilo preko potrebno, no daleko veći problem je politička logistika. Toj policiji je neki političar morao da naredi da pruža tu logistiku. To je isti onaj političar, odnosno to su isti oni političari, koji su ciljano dostavljali opozicionim medijima spinovane informacije putem kojih su kriminalizovali vas, vašeg sina i brata. To je isti onaj političar, odnosno to su isti oni političari, koji su birali pojedine opozicione političare da im budu portparoli u iznošenju laži o vama i vašoj porodici. To je onaj političar, odnosno to su oni političari, koji su izgradili ozbiljnu mrežu saradnika po pravosuđu i bezbednosnim strukturama i koji su preko bande koja je pohapšena čistili teren za svoj dolazak na vlast i enormno bogaćenje. To je političar, odnosno tu su političari, koji su naši stranački funkcioneri. E to je istina sa kojom se moramo da suočimo, odnosno to je istina sa kojom moramo da suočimo naše birače i kompletan narod u Srbiji, jer ako se to ne uradi oni će se izvući i iz sadašnjeg položaja grogiranog boksera vratiće se u prvobitni položaj hijena. Ovog puta sa realnim izgledima da rastrgnu vas lava koji će biti usamljen.

Poštovani predsedniče, vi ste se 2012.godine odlučili da oživite kliničkog mrtvaca koji se zvao Srbija. Doveli ste je danas do toga da sa njom svako razgovara, da nam se svi dive zbog vakcinacije i borbe sa pandemijom, gradite puteve, dovodite investicije, jačate vojsku, uvaženi smo i poštovani.

Dok ste vi Srbiju podizali, neki vama i svima nama bliski podizali su svoje imperije, vile, račune, privatne biznise i svoje sopstvene paralelne sisteme. Po izboru njihovih saradnika koji su sada u pritvoru, odnosno po njihovoj krvoločnosti, valjda vam je jasno na šta su bili spremni. Da im se pružila prilika, a Bogu hvala da nije, palili bismo vam sveću. E vidite predsedniče, red je da se imenom i prezimenom prozovu ti ljudi. Da se javno žigošu i pohapse. Vreme je da se suočimo sa istinom i da suočimo narod sa istinom. Ona je, opet ponavljam, najbolji lek i najubojitije oružje. Čekam da to uradite, odnosno da svi mi koji smo uz vas zajedno sa vama to uradimo. Ukoliko se to ne učini, uz sve moguće poštovanje prema vama i razumevanju šta je politika i kakvi su kompromisi u njoj ponekad potrebni, sebe više ne vidim u daljem aktivnom bavljenju politikom.

Svako dobro od Gospoda!

