AFERA MAURICIJUS! PROVALJEN: Dragan Đilas preko kompanije na Mauricijusu muljao s preprodajom Dajrekt medije

Firma Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, „Askanijus“, na čijem računu na Mauricijusu je otkriveno 5.741.025 evra, bila je stub pravne vratolomije prilikom prodaje druge Đilasove firme „Dajrekt medije“, o čemu je Kurir pisao još prošle godine.

Poreski rajevi

Pošto je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, otkrio da Đilas ima račune u poreskim rajevima - Švajcarkoj i na Mauricijusu, lider SSP je tvrdio da u Švajcarskoj račun ima njegova firma, dok s Mauricijusom nema nikakve veze. Međutim, Novosti su objavile dokumenta koja pokazuju da ovaj opozicioni političar ne govori istinu. Na dan 12. decembra 2020. Đilas je na računima u ove dve zemlje imao ukupno 6,4 miliona evra. Na računu Sosijete ženeral banke u Švajcarskoj koji se vodi na firmu „Multikom open AG“, a koju zvanično predstavlja Gojko Đilas, dok je kao potpisnik naveden i Dragan Đilas, nalazilo se 620.000 evra. Sa druge strane, na računu Dojče banke na Mauricijusu, čiji je formalni vlasnik Dragan Đilas, nalazilo se 5,7 miliona evra, a račun se vodio na kompaniju „Askanijus“.

foto: Printscreen

Pomenuta firma s računom na Mauricijusu imala je važnu ulogu prilikom prodaje „Dajrekt medije“, prenose Novosti, a o čemu je Kurir prvi pisao u avgustu prošle godine.

Naime, Đilas je „Dajrekt mediju“, kako je tvrdio, prodao 2014. kontroverznom bugarskom biznismenu Kresimiru Gergovu. Pre same prodaje Dragana Kostić, glavni operativac Dragana Šolaka, kao član firme „Sijera investment grup“ s Britanskih Devičanskih Ostrva pozajmila je oko 9,5 miliona evra firmi „Stichting administratiekantoor ceemedia“, u kojoj je Bugarin Gergov bio direktor, i to za kupovinu udela u „Multikom grupi“. Firmi koju je vodio Gergov novac je pozajmio i izvesni Volfram Andreas Kuoni, advokat iz Švajcarske, koji im je preko „Kuoni rechtsanwaltea“, uplatio oko 8,2 miliona evra. Obe pozajmice, ukupno 17,7 miliona evra, odgovaraju sumi za koju je kupljena „Dajrekt medija“. Međutim, posle gotovo godinu dana, u julu 2015, Gergov je vlasništvo u „Dajrekt mediji“ besplatno prebacio na firmu „Askanijus“ („Ascanius Netherlands B. V.“), a za koju je sada otkriveno da iza nje stoji upravo Dragan Đilas. To znači da je nekadašnji ministar i gradonačelnik samo fiktivno prodao firmu. U priču potom ulazi Dragan Šolak i 2018. s „Junajted grupom“ kupuje od Đilasovog „Askanijusa“ „Dajrekt mediju“, a od tada se u bilansima preduzeća „Askanijus“ pojavljuje više od 52 miliona evra.

foto: Printscreen

Posao za institucije

Mahmut Bušatlija, stručnjak za investicije, u razgovoru za Kurir pojašnjava, generalno, da je prednost kod otvaranja računa u poreskim rajevima to što vi ne možete da vidite kako neko posluje, a ujedno mogu da se sakriju i pare od poreza.

- Otkriven je neki račun, ali sada je na redu država da ispita poreklo tog novca. Da država utvrdi da li je neko ukrao novac. Ovakvi slučajevi moraju da idu kroz sistem i institucije, da se preko međunarodne pravne pomoći utvrđuju dalje činjenice - ističe Bušatlija.

foto: Printscreen

Ekipa Kurira

Kurir