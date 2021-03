KOKEZIN RAZVOJNI PUT OD MAGARCA I MAJMUNA S PLAŽE DO MILIONA I VEZE S TOP MODELOM: Malverzacijama stekao imetak!

Bivši šef FSS za hleb je zarađivao vodajući magare i majnuma po plažama, prodavao je švercovane cigarete na Novom Beogradu, igrao za nižerazredne fudbalske klubove... Onda je došao do velikog novca, a danas je označen kao pripadnik carinske mafije

Ukoliko bi neko odlučio da život bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze pretoči u knjigu, imao bi bestseler u najavi, jer tu ima svega - od siromaštva, preko brzog uspona, ogromnog novca, najlepših devojaka do kriminala. Čovek koji je u jednom trenutku, kako se govorilo, zarađivao za hleb šetanjem magarca i majmuna crnogorskim plažama da bi se turisti slikali s njim, postao je vlasnik više firmi, a potom i sportski funkcioner. Naravno, ušao je i u politiku.

Vrtoglav uspon

Ogroman novac koji su vrtele njegove firme ili firme povezane s njim, a koji je stečen na sumnjiv način, omogućio mu je da vodi luksuzan život. Uz to, obično, idu i vanserijske lepotice. Na kraju, da zaplet bude potpun, ili da rasprši ovaj mehur od sapunice, postarao se SBPOK - Kokeza je ispitivan zbog sumnje da je u vrhu „carinske mafije“, kriminalne grupe koja je švercom, mahom cigareta, uzela za sebe milione evra i ozbiljno oštetila budžet Srbije.

foto: Marina Lopičić

No, vratimo se opet na sam početak Kokezine „karijere“. Prema rečima njegovih prijatelja, mada su i neki mediji pisali o tome, Kokeza je, kao mlad momak, zarađivao za život od šetnje po plažama Crne Gore magarca i majmunas kojim su se radoznali turisti slikali. U zvaničnoj biografiji pak stoji da je fudbalsku karijeru započeo u FK Čelik iz Zenice, gde je igrao u mlađim kategorijama, i to od 1985. do 1991.

U toku 90-ih, prema nekim pričama, izdržavao se od prodaje švercovanih cigareta ispred tržnog centra „Piramida“ na Novom Beogradu. Za FK Brodarac (Novi Beograd) igrao je u seniorskoj konkurenciji i u ovom klubu bio je od 1999. do 2014, i to i kao fudbaler i kao funkcioner. U decembru 2012. je izabran za potpredsednika UO FK Crvena zvezda, da bi u avgustu 2015. podneo ostavku na tu funkciju. Od 2016. je na čelu Fudbalskog saveza Srbije, a ostavku je podneo pre tri dana.

Paralelno sa usponom u svetu fudbala, Kokeza je ušao i u politiku, najpre u SRS, potom je prešao u SNS. Igrao je ovaj sportski funkcioner na još jednom koloseku godinama - u svetu biznisa. Bavio se ugostiteljstvom, trgovinom i hotelijerstvom, a neke od njegovih firmi dobijale su unosne poslove od države. Vlasnik je firme „Senior tim“, koja se bavi trgovinom na veliko računarima i računarskom opremom, dovođen je u vezu i s firmom „Prointer“, a u vlasništvu je imao i „Eurosalon“. Kokeza je bio i vlasnik firme „Best kontakt d.o.o.“, koja je prema podacima APR u likvidaciji, a ista je i sudbina firme „Srećni milioner“, u kojoj je Kokeza bio suvlasnik.

foto: Damir Dervišagić

Odbio poligraf

Olako stečeni novac mu je doneo luksuz, skupe nekretnine, automobile, odsedanje u najskupljim hotelima po svetu. Na ta luksuzna putovanja išao je s devojkom Tamaraom Lazić, manekenkom najpoznatijom po reklamama za donji veš. Na devojku je potrošio, kako se priča, najmanje 100.000 evra.

A gde je veliki novac, tu su često i veze s kriminalom. Kokezu su u SBPOK ispitivali o vezama s Veljkom Belivukom, vođom organizovane kriminalne grupe koja se tereti za neka od najtežih krivičnih dela. Ispitivan je i zbog sumnje da je bio jedan od vođa carinske mafije. Odbio je poligraf, na kojem je trebalo da odgovori i na pitanje: da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsednika Srbije.

IVAN NINIĆ Primer ekstraprofitera foto: Damir Dervišagić Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava kaže da obim poslova i novčana masa koju je Kokeza obrtao uopšte nisu srazmerni njegovom obrazovanju, a ni talentu za biznis: - On je primer onih ekstraprofitera koji su obeležili devedesete, koji su poznati po brzom i lakom bogaćenju na akciznoj robi. Međutim, on je po modelu svog biznisa bliži novopečenim tajkunima koji su se pojavili posle 2000. u političkom i javnom životu. Njegov biznis treba posmatrati iz dva ugla - da li je zloupotrebljavao propise i da li je radio legalno koristeći rupe u zakonu.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Kurir