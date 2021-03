KOKEZINA I TAMARINA ROMANSA NIJE VIŠE TAJNA Česti su gosti BG restorana i luks destinacija! Šta pokaže prstom, to joj kupi!

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza, koji je nedavno privođen u SBPOK na saslušanje u slučaju "carinska mafija", kako je Kurir pisao u emotivnoj je vezi sa top-modelom Tamarom Lazić.

Kokeza i Tamara, iako o svojoj vezi ne pričaju javno, oni su često sa društvom posećivali restorane po Beogradu. Pored svojih golišavih i provokativnih fotografija koje objavljuje na Instagramu, Tamara je objavila i fotografiju s Kokezom. Napravila je njihov zajednički selfi i objavila ga na Instagramu, ali je on tražio od nje da skine sliku, što je ona i uradila, jer su ipak u tajnoj vezi. Kurir ekskluzivno objavljuje njihovu zajedničku fotografiju.

Podsetimo, Kokeza se zaljubio u mlađu manekenku, koja je najpoznatija po reklamama za seksi donji veš, ali i po tome što je pre nekoliko godina bila u ozbiljnoj vezi sa unukom nekadašnjeg predsednika Rusije Borisa Jeljcina. Predsednik FSS, kako je objasnio naš izvor, svaki slobodan trenutak trudi se da provede sa svojom lepšom polovinom.

- Kokeza i Tamara često obilaze poznate beogradske restorane, doduše, u većem društvu, ali svi oko njih znaju da su u vezi. Pored toga, neretko idu i na zajednička luksuzna putovanja po svetu. On joj ispunjava sve želje, plaća najbolje hotele, a sa svakog putovanja se vraća s kesama punim najskupljih krpica. Šta Tamara pokaže prstom, to ovaj odmah kupuje - rekao je izvor našeg lista.

Izvor blizak manekenki ispričao je da su se Kokeza i Tamara upoznali u Meksiku i to tako što je on platio svim manekenkama iz jedne modne agencije putovanje u ovu egzotičnu zemlju. Hotel koji je izabrao je toliko luksuzan da je samo jedna noć u njemu 800 evra. Čašćavao je sve te manekenke koje su išle na putovanje, kupovao im je skupocene poklone, a dve-tri su se posebno zainteresovale za njega. Na kraju je Tamara otpočela vezu s njim, ali je, pre svega, pala na luksuz koji joj je on nudio.

Podsetimo, Kokeza je poslednjih nedelja u žiži interesovanja zbog navodnog učestvovanja u zloupotrebama u Upravi carina i zbog povezanosti sa ekipom privedenog Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Saslušan je dva puta, ali je odbio poligrafsko ispitivanje, čak i na samo jedno pitanje - da li je učestvovao u planiranju ubistva Aleksandra Vučića.

Inače, kako se sumnja, Kokeza i Belivuk su, praktično, imali paralelnu carinu, kroz koju je u Srbiju ulazila ogromna količina robe, van zvanične kontrole. Samo od krijumčarenih cigareta, procenjuje se, ta je grupa ostvarila profit od oko 640 miliona evra.

