EKSKLUZIVNO! KOKEZA NA DEVOJKU TAMARU POTROŠIO NAJMANJE 100.000 EVRA: Odsedali u hotelu u kojem je noć 800 evra! ČITAJTE U KURIRU

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza, koji je nedavno privođen u SBPOK na saslušanje, potrošio je na svoju devojku, top-model Tamaru Lazić, najmanje 100.000 evra, saznaje Kurir.

Ova manekenka je, kako smo pisali, najpoznatija po reklamama za seksi donji veš, ali i po tome što je pre nekoliko godina bila u ozbiljnoj vezi sa unukom nekadašnjeg predsednika Rusije Borisa Jeljcina.

- Da li je interesovanje ili interes, pitanje je... Kokeza i Tamara su se upoznali u Meksiku, i to tako što je on platio svim manekenkama iz jedne modne agencije putovanje u ovu egzotičnu zemlju. Hotel koji je izabrao je toliko luksuzan da je samo jedna noć u njemu 800 evra. Čašćavao je sve te manekenke koje su išle na putovanje, kupovao im je skupocene poklone, a dve-tri su se posebno zainteresovale za njega. Na kraju je Tamara otpočela vezu s njim, ali je, pre svega, pala na luksuz koji joj je on nudio - priča izvor Kurira blizak manekeni.

Lazićevoj je to veoma godilo, jer je navikla na život na visokoj nozi, a pošto joj je karijera krenula nizbrdo, šansa joj je bio upravo neko ko raspolaže velikom sumom novca i ne štedi kad su njeni prohtevi u pitanju.

