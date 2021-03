KOKEZA PLAČE PO CEO DAN! HTEO DA POBEGNE IZ SRBIJE: Posle hapšenja foteljaša sa Carine STEŽE SE OBRUČ oko predsednika FSS!

Obruč oko predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze sve jače se steže, zbog čega je on u neviđenoj panici, saznaje Kurir. Naši izvori otkrivaju da Kokeza danima plače jer nije očekivao da će njegova carinska šema krijumčarenja biti raskrinkana do kraja.

Ne zna šta ga je snašlo

- On sad liči na čoveka koji ne zna šta ga je snašlo. Bukvalno svaki dan provodi zatvoren u kući i plače po ceo dan. Kako se poverio prijatelju, nije ni pretpostavio da će istraga ovom brzinom doći do njega i njegovih ljudi. Tako izbezumljen, čak je i pominjao bežanje iz zemlje. Raspitivao se kako bi to mogao da organizuje, svestan da je pitanje trenutka kada će sve izaći na videlo - priča naš izvor.

Inače, u intenzivnoj istrazi koja je usmerena na pljačku epskih razmera u srpskoj carini jedan za drugim padaju svi za koje se sumnja da su bili deo šeme za krijumčarenje. Nakon doskorašnjeg direktora Uprave carina Miloša Tomića, juče je na saslušanje doveden i njegov saradnik Nemanja Manjak.

Klupko se očigledno odmotava i trebalo bi da dovede do rasvetljavanja jedne od najvećih pljački iza koje, kako se sumnja, stoji sprega korumpiranih službenika, državnih funkcionera i kriminalnog klana Veljka Belivuka.

Ko komanduje?

Bivši šef beogradske policije Marko Nicović kaže za Kurir da Kokeza ima razloga za brigu jer bi istraga mogla da dođe i do kokainske i heroinske mafije.

foto: Kurir

- Ako vam je carina tako šuplja, postavlja se pitanje šta je kroz nju sve nesmetano prolazilo. Cigarete i druga roba su mala maca u odnosu na ono što je glavni biznis, a to je krijumčarenje narkotika. Ono što znamo je da su navijači vojska i logistika za rasturanje droge, a ko komanduje vojskom? Imate prvog čoveka FSS i njegove ljude koji su vrh te piramide. Sigurno je Kokeza morao da ima logistiku i u policiji - upozorava Nicović.

Podsetimo, istraga je došla do saznanja da je iza pronevera stajalo rukovodstvo Carine u sprezi s pojedinim državnim funkcionerima i klanom Veljka Belivuka - Velje Nevolje, koji je nedavno uhapšen.

Ulazila "nevidljiva" roba Na cigaretama zaradili 640 miliona evra Kokeza i Belivuk su, kako se sumnja, imali praktično paralelnu carinu kroz koju je u Srbiju ulazila ogromna količina robe, potpuno van zvanične kontrole. Pretpostavlja se da je ova roba vredna na milione evra. Samo od krijumčarenih cigareta procenjuje se da je grupa ostvarila profit od oko 640 miliona evra. U Srbiju su, uz "blagoslov" tadašnjeg direktora Uprave carina Miloša Tomića, kao i tadašnjeg šefa beogradske carinarnice Željka Popovića, ulazili kamioni i kamioni robe za koju niko nije znao šta je.

Kurir.rs

Kurir