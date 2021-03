LUKA MILIVOJEVIĆ OSTAVIO SRPSKU FUDBALSKU JAVNOST BEZ TEKSTA! Otkrio šta se sve dešavalo u reprezentaciji!

Reči sada već bivšeg reprezentativca odjekuju Srbijom!

Nakon što se oprostio od reprezentativnog dresa, fudbaler Kristal Palasa Luka Milivojević govorio je za "Sport klub" o svemu što ga je tištilo.

Luka je priznao da mu je bilo jako teško da donese odluku da više nikada ne zaigra za Srbiju, jer je to ubedljivo najveća čast za jednog fudbalera.

"Nećkao sam se jako dugo, jedan duži vremenski period. Ubedljivo najveća čast koja postoji u fudbalu je igrati za svoju zemlju, obradovati svoj narod. Ne postoji lepši osećaj. Vratiti se u svoju zemlju, igrati pred svojom publikom, svojim ljudima, svojom porodicom.Još ako uspeš da nešto postigneš, kao što smo mi uspeli plasmanom na Svetsko prvenstvo, taj osećaj nema cenu. Ja sam došao u situaciju da se u 29. godini oprostim od reprezentacije, rekao sam šta me je nateralo na tu odluku. Stojim iza toga. Krivim sebe što ranije nisam doneo tu odluku jer sam namučio sebe u nekom periodu zarad nečega za šta sam verovao da će biti bolje, da će se desiti neke promene", kaže Luka i dodaje:

"U jednom trenutku sam praktično odustao, ali sam na nagovor saigrača i nekih bliskih ljudi oko tima opet ostao. Da me neko ne shvati pogrešno, to nije zato što sam ja mnogo bitan i bez mene se ne može, već zato što mi je povređena čast. Dao sam sve od sebe, probao sam nekoliko puta da pređem preko svega, prvi put u životu sam išao protiv sebe zarad nečega. Jednostavno, ništa se ne menja. Puno stvari sam video koje nisu bile fudbalske. Treba mi toliko vremena da ispričam sve što sam video. Mislim da je i dva sata malo".

foto: Profimedia

Luka ističe da mu je obraz čist i da može bez problema da se suoči sa bilo kim.

"Uvek ću moći pred njih da izađem, da kažem kako je bilo i šta je istina. To jednostavno nisam mogao da podnesem. Odustao sam, ali sam se kasnije vratio zarad reprezentacije, verovao sam da će biti bolje. Ti ljudi iz rukovodstva, privatno me baš briga za njih. Ali kao fudbalski radnici su toliko toga lošeg doneli, ne samo nama igračima, već ceo sistem je urušen. Došli smo u situaciju da nam se nijedna reprezentacija nije kvalifikovala na neko takmičenje prošle godine. To je konstantno urušavanje jednog sistema. Mi smo jedna od najtalentovanijih nacija na svetu, izvozimo puno igrača, u mlađim kategorijama smo uvek bili u vrhu. Mislim da svako treba da snosi posledice za ono što radi. To što ovi rade nema veze sa fudbalom".

foto: Starsport©

Milivojević je besan na sebe i svoje saigrače jer nisu sprečili neke stvari koje su se dešavale pred Mundijal u Rusiji.

"Mislim da smo mi igrači najveći krivci za to što se kasnije dešavalo. U to sam ubeđen. Bio je trenutak kada je smenjen selektor Muslin. Kokeza je nakon meča sa Austrijom pričao sa tri najiskusnija igrača o smeni selektora. Mi kao ekipa za to nismo znali. Kada je došlo do smene, ja sam lično zvao Ivanovića i Matića i rekao: Ljudi, hajde da probamo da spasimo trenera! Odlazi nam trener na pravdi boga. Rekli su mi da je već smenjen. Odogovorio sam: Nije smenjen ako mi nešto uradimo. Čovek nas je odveo na Svetsko prvenstvo. Ko nije za selektora?! Svi igrači su bili za selektora. Potpišemo se svi i kažemo: Ako nam oterate selektora, mi nećemo igrati za reprezentaciju. Ali da svako stane iza svog potpisa. Da smo to uradili i istupili kao grupa, oni nam ne bi mogli ništa!Hoćete da idete na Svetsko prvenstvo? OK, idete bez nas 17 ili 18! Nije realno da nam oterate trenera sa kojim smo živeli dve godine. Kada je bilo najpotrebnije, nismo bili tim. Zato smo ispaštali kasnije. Ja sam najviše ispaštao. Nisam imao javnu podršku svojih saigrača u borbi koju sam vodio. Niko od nas igrača ne veruje da možemo sami da smenimo rukovodstvo", iskren je fudbaler Kristal Palasa.

foto: Profimedia

Milivojević smatra da su srpskom fudbalu potrebni kompetentni ljudi koji neće raditi u svom ličnom interesu.

"Reprezentacija nije ni on, ni ja, ni nas 22 igrača. Reprezentacija smo svi mi koliko nas ima. Bitno je da dođe čovek koji će da vodi računa o svim mogućim kategorijama, o “A” selekciji, da radi za dobrobit srpskog fudbala, da se da tom poslu predano i maksimalno. To će pravi navijači da prepoznaju.Sve dok ima menadžerisanja, mešetarenja, dogovaranja, sklanjanja onih koji neće da slušaju, nikad nam neće biti bolje. Ne znam ko je taj čovek, nadam se da u našoj zemlji postoji neko ko je kompetentan. Ja sam svoju cenu skupo platio i na svojoj koži osetio. To je primer nečega što nikom više ne bi trebalo da se desi. Nekada treba da padneš da bi se digao. Možda smo mi sada pali, možda će i novi selektor nešto da promeni, ali najbitnije je da se uspostavi sistem", zaključio je Milivojević.

