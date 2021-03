KOKEZA HTEO DA MENJA SPISAK REPREZENTACIJE! Bivši selektor posle tri godine otkrio SVE! Muslin: Ja to nisam mogao da dozvolim!

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin po prvi put je otvoreno govorio o skandaloznoj smeni sa klupe Orlova.

Podsetimo, nekadašnji selektor smenjen je nakon što je izborio plasman na Svetsko prvenstvo.

Muslin otkriva da su pritisci krenuli čim je postalo jasno da idemo na Mundijal.

"Mislim da sam smenjen još pre poslednje utakmice sa Gruzijom. Posle utakmice u Beču to je već bilo odlučeno, ja sam to tada i saznao. Shvatio sam i po ponašanju pojedinih novinara na konferenciji za štampu, ulgavnom iz žute štampe. Umesto da budu srećni što smo se kvalifikovali i da mi čestitaju, oni su krenuli da traže izgovore za razna pitanja. Da reprezentacija nije dobro igrala, a mi smo se posle osam godina prvi put plasirali na neko takmičenje", kaže Muslin u intervjuu za "Sport klub" i dodaje:

"U poslednjem razgovoru sa predsednikom Saveza kome je prisustvovao i nekadašnji direktor, na žalost sada pokojni Goran Bunjevčević, razgovarali smo o svemu. Shvatio sam da je to definitivan razlaz između nas. Dok su trajale kvalifikacije niko se nije mešao ni u sastav tima ni u spisak igrača, međutim tada sam shvatio da predsednik hoće da izmeni tu listu već za prvu azijsku turneju. Za Svetsko prvenstvo su pominjani neki igrači koji uopšte nisu učestvovali u kvalifikacijama. Ja kao profesionalac nisam mogao to da dozvolim", otkriva bivši selektor Srbije..

U medijima se spekulisalo da su tri igrača predstavljala kamen spoticanja, Sergej Milinković-Savić, Miloš Veljković i Nemanja Radonjić.

"Nisu bili samo oni u pitanju, bilo je tu i drugih igrača. Nije normalno da se tako nešto uradi posle uspeha koji smo napravili. Moj zadatak je bio da odemo na Mundijal, to smo i uradili sa igračima koje sam ja odabrao. To znači da sam ja odabrao prave igrače. Posle je bilo pitanje da li na Svetsko prvenstvo treba da idu još neki mladi igrači, ili oni koji su izborili plasman. Do SP je ostalo osam meseci, dovoljno vremena i za eksperimentisanje i probanje novih igrača, ne kažem da bi svi oni bili na spisku, ali u tom momentu nisam bio spreman ni na kakve ustupke. Rekao sam da ću videti jer ima još osam meseci do Svetskog prvenstva", kaže Muslin.

Podsetimo, nakon smene Muslina reprezentaciju je na Svetskom prvenstvu vodio njegov pomoćnik Mladen Krstajić i Srbija je završila takmičenje u grupnoj fazi.

Kurir sport

Kurir