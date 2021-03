PLIVAMO U MULJU! Matić ZAGRMEO o srpskom fudbalu i nameštanju utakmica: Vidić je pravo rešenje, ne bi svoje ime potrošio tek tako!

Matić je nedavno poručio da je krajnje vreme da se nešto promeni, apostrofirajući Nemanju Vidića kao čoveka od časti i kredibiliteta, ali se od tada više nije oglašavao.

Igrač Mančester junajteda svoj stav nije promenio, u reprezentaciju nema nameru da se vraća, a kao jedino rešenje vidi Vidića na čelu saveza kao čoveka koji jedini može da izvuče srpski fudbal "iz mulja" u kojem se nalazi.

"Nisam eksplodirao jedan dan i uzeo i napisao pismo. Ne, ja sam razmislio dobro šta da napišem. Mislim da je dolazak Nemanje Vidića ispravno rešenje. Ima fudbalskih ljudi koji bi sigurno pomogli sprskom fudbalu. Mislim da je Vidić pravo rešenje. On je čovek koji ima stav, čovek sa integritetom, on ne bi svoje ime potrošio tek tako. Pretpostavljam da bi se vratio samo kada bi mu se dozvolilo da radi kako on misli, profesionalno, pošteno… Verujem da bi to poštenje mogao da vrat u naš fudbal, a to je ono što nam za početak nedostaje. Dotakli smo dno, plivamo u mulju, sa ove tačke gledišta ne vidim drugi izlaz", izjavio je Matić za "Sportklub" i naglasio da se neće više vratćati među "Orlove".

"Rekao sam da sam reprezentativnu karijeru završio. Na moju žalost, nije izgledalo kako sam zamislio. U ovom trenutku ja nisam bitan za srpski fudbal. Srbija ima mnogo većih problema što se tiče sporta i fudbala nego što sam to ja. Svakako, ukoliko na čelo dođu ljudi za koje mislim da su dostojni te funkcije, da će raditi pošteno i da će vratiti poštenje u fudbal, spreman sam da pomognem na bilo koji način. Da li savetima, ili kao funkcioner ili neki trener u budućnosti, bilo šta, ja sam tu za svoju zemlju. Drugu zemlju nemam, a kao fudbaler je kraj", jasan je as "crvenih đavola".

"Ljudi se zavaravaju kada misle da je naš reprezentativni fudbal u problemu. Tačno je da se nismo plasirali na Evropsko prvenstvo, ali to nije najveći problem. Imamo mnogo veći problem, a to je domaći fudbal, to je omladinski fudbal koji je takođe na dnu, sve manje igrača imamo na vrhunskom nivou. To treba da nas brine. Liga koja je takva kakva je, mnogo je priča da ima i nameštenih utakmica... Žao mi je što uopšte moram da pričam o tome. Neki ljudi su se javili i tvrde da čak imaju i dokaze o tome i niko ne reaguje. U normalnim sredinama za deset dana sve bi se rešilo. Ljudi koji su se bavili nečasnim radnjama bi završili tamo gde treba da završe. Potrebni su nam sposobni ljudi iz sporta. Pošteni ljudi. Ima dovoljno sposobnih koji su igrali fudbal da preuzmu neku funkciju", smatra Matić.

(Kurir sport)

Kurir