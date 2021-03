SRBIN NA IZLAZNIM VRATIMA OLD TRAFORDA: Nemanja Matić gotovo sigurno napušta Mančester junajted na kraju sezone!

Nemanja Matić najverovatnije igra poslednju sezonu u dresu Mančester junajteda! Tako barem pišu brojni mediji iz Engleske.

Navodno, trener Mančester junajteda Ole Gunar Solšer praktično je dogovorio transfer Deklana Rajsa (22), zadnjeg veznog Vest Hema za 70.000.000 evra. Kako piše "Dejli ekspres" to znači da će Nemanja Matić gotovo sigurno napustiti Old Traford ovog leta, iako visoki Srbin ima ugovor sa Junajtedom do juna 2023. godine.

Nemanja Matić (32) početkom ovog meseca davao je signale da će možda napustiti Mančester junajted, jer je izjavljivao da bi voleo karijeru da završi u Benfiki, klubu za koji je igrao tri sezone, pre nego što se vratio na Ostrvo i potpisao za Čelsi.

Pored Nemanje Matića, Old Traford napustiće još neki stariji fudbaleri, pre svih napadač Edison Kavani koji ima ponudu Boke Juniors, golman David De Hea koji bi mogao u PSŽ, te Antoni Marsijal i Serhio Romero.

