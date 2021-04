OVAKO IZGLEDA NOVA NEMAČKA AMBASADA U CENTRU BEOGRADA: Diplomatsko zdanje otvorio ministar spoljnih poslova Hajko Mas (FOTO)

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Nemačke Hajko Mas svečano je danas otvorio novu zgradu Ambasade Nemačke u Beogradu.

Vrpcu su svečano presekli Mas, predsednik Skupštine Ivica Dačić, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

"Središte je reč koja najbolje opisuje ovo lepo zdanje. Ono se nalazi u srcu Beograda, blizu dinamičnog centra, i političkog srca zemlje, rekao je Mas u svom obraćanju.

Kazao je da je moderna zgrada i simbol odnosa dve zemlje, te podsetio da je Nemačka Srbiji najveći bilateralni trgovinski partner, da su nemačke kompanije investirale velike svote u Srbiju, a i da je razvojna saradnja u Srbiji intenzivira, te je preko nje investirano dve milijarde evra.

Ukazao je i da mnogi mladi Srbi uče nemački na "Gete institutu" u Beogradu, koji je prošle godine obeležio 50 godina postojanja, te dodao da posebno profitiraju odnosi dve zemlje od 400.000 građana srpskog porekla koji žive u Nemačkoj.

"Sve to su važne veze koje nam dozvoljavaju da zajedno gledamo u budućnost, ali istovremeno ne smemo zaboraviti na prošlost", kazao je Mas.

foto: Tanjug/Rade Prelić

On je podsetio da je 6. aprila obeležena 80. godišnjica bombardovanja Beograda od strane nacističke Luftvafe, u kojem je ubijeno na hiljade ljudi i razoren grad.

"To je bio samo početak velikih zločina tokom nemačke opsade Srbije, usled kojeg je izbrisan jevrejski život u Srbiji. Svesni smo teških zločina koje su počinjeni na teritoriji Srbije i to nikada nećemo zaboraviti. Na nemačkoj vladi je posebna odgovornost da sećanje na sve što se dogodilo tada sačuva i pre svega sećanje na žrtve", naglasio je šef nemačke diplomatije.

Odgovor na taj tamni deo istorije, prema njegovim rečima, je evropska integracija.

"Evropska integracija je zapadnoj Evropi donela mir i blagostanje posle Drugog svetskog rata. Nikada nije bilo tako duge faze mira. Uveren sam da evropska integracija i zemljama Zapadnog Balkana u težnji ka miru i blagostanju može pomoći. Zato je Nemačka na strani Srbije u procesu približavanaj EU kao pouzdan partner", objasnio je on.

Mas je rekao da su za Nemačku zemlje Zapadnog Balkana deo EU. Istakao je da su na tom putu potrebne ambiciozne reforme i pomirenje u regionu.

S tim u vezi je kazao da ga raduje što je juče i danas imao konstruktivne razgovore, i najavio da će se Nemačka zalagati da proces proširenja dobije novu dinamiku. "Tome doprinosi i novo zdanje, dodao je on.

Mas je kazao da je siguran da će pandemija biti prevaziđena i da novo zdanje ambasade biti ponovo mesto daljih novih susreta. "U središtu Beograda i nemačko-srpskih odnosa, konstatovao je on.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik Skupštine Ivica Dačić ukazao je da je Ambasada Nemačke na starom mestu u samom centru Beograda, gde su Beograđani navikli da je vide.

"Siguran sam da su i oni srećni što će ovakvo moderno zdanje ulepšati jednu od naših najlepših ulica, dodao je on. Dačić se nemačkom ministri zahvalio na podršci koju Nemačka kao najsnažnija članica EU pruža Srbiji delotvorno na njenom evropskom putu.

- Srbija je okrenuta snažnom partnerstvu sa Nemačkom. Skoro 70.000 građana Srbije radi u nemačkim kompanijama koje su veliki oslonac našoj ekonomiji. Uvek ističemo da je Nemačka ključni partner ne samo u okviru EU i da naše učešće u nemačkom trzištu i njeni investitori čine temelj te saradnje, kazao je on.

Dačić se osvrnuo i na dijalog sa Prištinom, rekavši da Srbija želi u tome da u punoj meri sarađuje sa Nemačkom. Naglasio je da je dijalog trenutno u zastoju, a da Srbija želi da se on reaktivira što pre, što je moguće i podrškom Nemačke.

- Želimo postizanje dogovora i da tragamo za rešenjem. Kao neko ko je uključen u dijalog znam da su to teški razgovori, ali znam i da je jedini put koji moramo da pređemo da bismo došli do dugotrajnog i kompromisnog rešenja, istakao je on. Podvukao je da uslovljavanje i pretnje u tom procesu neće doneti dobri ni Srbima, ni Albancima, a ni Evropi.

- Ono što tražimo od EU kao posrednika u dijalogu i Nemačke je da podržite proces rezultate i njihovu implementaciju, poručio je Dačić.

Kamen-temeljac za zgradu nove ambasade postavljen je sredinom juna 2018.godine. Na 2009. održanom javnom konkursu za novogradnju objekta koja je, kako se ispostavilo, bila neizbežna, učestvovalo je 45 arhitektonskih firmi, a pobedila je arhitektonska firma Karl+ Probst. Novi objekat Ambasade se urbanistički, kako ističu, lepo uklapa u arhitekturu okolnih zgrada.

Sama zgrada koja je raščlanjena na više atrijuma, duguljasta je građevina svetle boje koja je u harmoniji sa prostorom.

(Kurir.rs/Tanjug)