DRAGAN MARKOVIĆ PALMA DAO ISKAZ U POLICIJI: Još jednom sam demantovao laži Đilasove radnice Marinike Tepić

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i narodni poslanik, dao je danas izjavu u policiji povodom optužbi na njeov račun koje je iznela Marinika Tepić. On je oštro demantovao da je umešan u bilo kakvo podvođenje devojaka i maloletnica.

"Danas sam u prostorijama Policijske uprave u Jagodini dao iskaz povodom lažnih navoda „zaštićenog svedoka“ kriminalca Branislava Radosavljevića, službenice zaposlene kod Dragana Đilasa Marinike Tepić i Sande Rašković Ivić. Svi njihovi lažni navodi u izmišljenoj aferi su lažni i da su sve laži potvrdio sam pismeno, argumentima. Lagali su i Marinika Tepić i Branislav Radosavljević i Mića Jovanović i Sanda Rašković Ivić. Profesor Roberto Veraldi, radnice Dragana Đilasa, je rekao da nijednu neprijatnost nije doživeo u Jagodini osim glasne muzike. Hteli ste da napravite i međunarodni skandal sa počasnim konzulom Srbije u Italiji, kao što non stop tužite Srbiju međunarodnim institucijama i non stop lažete", izjavio je Marković.

Lider Jedinstvene Srbije osvrnuo se i na nove optužbe koje je iznela Marinika Tepić.

"Najnovija laž koju je iznela Marinika Tepić je da je mobilni telefon u kome se nalaze slike nagih devojaka, mobilni telefon moje saradnice. Istina je da je žena čiji je mobilni telefon zaplenila policija član opozicione partije. Ista je tokom predizborne kampanje prošle godine pretila Biserki Jakovljević direktorki Centra za socijalni rad u Jagodini, da će objaviti slike njene maloletne ćerke bez odeće. Ceo slučaj je odmah, kada se i desio prošle godine, prijavila Biserka Jakovljević i policija je pritvorila tu ženu iz jedne opozicione grupacije, zaplenila je njen mobilni telefon u kome su se i našle te slike maloletne ćerke Biserke Jakovljević. Dakle slika maloletne ćerke bez odeće Biserke Jakovljević je pronađena ne u njenom mobilnom telefonu, već u mobilnom telefonu te žene iz opozcije, koja joj je pretila. U lancu laži koje su izgovorene od strane funkcionera stranke Dragana Đilasa je i laž Đilasove predsednice u Jagodini, koja je rekla da joj je stan obijen, pa je to brže bolje objavila Đilasova radnica Marinika Tepić. Odmah je policija izašla na lice mesta i konstatovala da nikakvog obijanja nije bilo, što je potvrdio i sin Đilasove predsednice u Jagodini rekavši da je stan zatekao u istom stanju kao kada je otišao do grada", tvrdi Palma.

"Očekujem i da vidim izjavu tog zaštićenog kriminalca Dragana Đilasa Branislava Radosavljevića, koji šest puta hapšen i jednom osuđivan i da vidim dokle seže laž jednog kriminalca. Ja ono što sam govorio na početku ove izmišljene afere govorim i danas, a to je da se protiv mene vodi najprljavija politička kampanja u istoriji. To je težak udarac za mene i moju porodicu. Meni je naneta duševna bol, uvreda časti i uznemiravanje javnosti u Srbiji čime je ugrožena moja bezbednost. Ja molim nadležne organe da što pre utvrde ko je lagao i pravio ovakvu nazapmćenu aferu u istoriji politike. Ponavljam kao i na početku laganja Marinike Tepić : „U zatvor mora da ide ili Dragan Marković Palma, ako se dokaže to za šta me optužuje ili Marinika Tepić“, izričit je Dragan Marković.

foto: Zorana Jevtić

"Početak napada na mene krenuo je od mog govora u Skupštini Srbije, kada sam kao poslanik pitao Dragan Đilasa : „da li imaš 619 miliona evra koje se pominju, da li si ih izneo u inostranstvo, da li si na iste platio porez državiji Srbiji i kako si ih zaradio, svojim mašinskim mozgom kako sam kažeš ili političkim uticajem. Nijedna mašinski mozak na svetu nikada nije i neće zaraditi 619 miliona evra, ali hoće politički prevarant i manipulator. Dragane Đilasu ne može sve parama da se kupi u životu. Ti Đilase ne možeš da demantuješ da si nasilnik prema svojoj porodici, prema svojoj ženi, njenom ocu i svom detetu. To ne može da se demantuje, Možeš da se nagodiš, ali Đilase za ovu izmišljenu aferu sa mnom nema nagodbe. Neko mora u zatvor, a u zatvor će onaj ko je sve ovo osmislio i slagao“, izjavio je Marković nakon davanja iskaza u Policijskoj upravi u Jagodini.

Kurir.rs