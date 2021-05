FAJT! Tepić: Palmin saradnik ima slike golih maloletnica u telefonu! PALMA: Najgnusnije i najodvratnije laži Marinike Tepić

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić upitala je danas da li su Tužilaštvu u predmetu protiv predsednika Skupštine Jagodine Dragana Markovića Palme dostavljeni dokazi iz zaplenjenog mobilnog telefona "najbližeg Markovićevog saradnika", u kojem se navodno nalaze snimci i slike nagih maloletnica.

- Da stvar bude gora, reč je o ćerkama najbližih Palminih saradnika koji se nalaze na položajima u Jagodini - rekla je Tepić.

Kako je navela, policija je telefon tog Markovićevog saradnika zaplenila u Jagodini, na dan izbora 21. juna 2020.

- I ovo je jedna od najskandaloznijih činjenica do kojih smo došli - poručila je ona i dodala da su se ljudi iz Markovićevog okruženja ohrabrili i zbog toga počeli da dostavljaju te dokaze.

Tepić je navela i da je pozvana ponovo da da iskaz u tom slučaju, ali ovog puta u Tužilaštvu u Kraljevu, u petak.

- Nažalost, nisam obaveštena po kom osnovu ili kako neko može da bude dvaput saslušan po istom osnovu - rekla je ona i istakla da će se pozivu odazvati, izneti sva neposredna saznanja očevidaca i svedoka i upitati kraljevačkog tužioca šta je urađeno po pitanju zaštite svedoka u tom slučaju.

Tepić je navela i da je "zaštićeni svedok", čiju je ispovest SSP ranije emitovao, podneo krivičnu prijavu protiv Markovića zbog toga što je otkrio njegov identitet.

- Palma je danima u nizu otkrivao identitet svedoka čiji smo iskaz pustili i kontinuirano ponavljao ovo krivično delo. Tužilaštvo bi moralo momentalno da postupi po ovom krivičnom delu, za koje preti isključivo kazna zatvora - naglasila je Tepić.

Narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da "sve što je u izmišljenoj aferi do sada izgovorila Marinika Tepić su užasne, najgnusnije i najodvratnije laži koje je iko ikada izgovorio bilo gde na svetu".

-Kao što postoji kleptomanija, kao patološka krađa, tako u ovom slučaju postoji patološka laž, a merna jedinica za patološku laž je Marinika Tepić

- Najnovija gnusna i odvratna laž koju je danas plasirala ta lažovčina Marinika Tepić je da su nađene slike u telefonu mog najbližeg saradnika. O tim slikama iz telefona oglasila se majka te devojke. Jasno je da se radilo o telefonu žene koja je u izborima radila za jednu opozicionu grupu građana, i da je ta žena pretila majki te devojke, koja je ujedno i direktor Centra za socijalni rad grada Jagodine. Majka je prijavila tu ženu, ona je pritvorena i oduzet joj je mobilni telefon. Kakve veze imam ja sa čitavim slučajem? Ona je privatnu situaciju između te dve žene i maloletnu devojku iskoristila kako bi nastavila politički linč na mene - rekao je Marković.

Jakovljević: Marinika je zla žena i podmukli lažov

Odmah potom reagovala je direktorka Centra za socijalni rad grada Jagodine Biserka Jakovljević, koja je poručila da je Tepić žena kojoj ništa nije sveto.

- Prvo je rekla da su sve žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini lakog morala i tako nas sve najteže uvredila. Sada je na konferenciji za novinare iskoristila moju privatnu situaciju gde mi je jedna žena iz opozicione grupe građana pretila da će na društvene mreže postaviti neprikladne slike moje maloletne ćerke. Odmah sam to prijavila policiji, koja je odmah obavestila Tužilaštvo za visoko tehnološki kriminal, koje je odmah reagovalo, tu ženu pritvorilo a njen telefon oduzelo - navela je Jakovljević, pa Tepićevu "počastila" raznim epitetima.

- Ta zla žena, Marinika Tepić, taj podmukli lažov, iskoristila je danas moj privatni problem i moju ličnu situaciju sa tom ženom da bi nastavila svoj politički linč prema Draganu Markoviću Palmi. Ta žena čiji je telefon oduzet nije Palmina saradnica, već je na izborima bila u opozicionoj grupi građana, tako da je to još jedna u nizu laži da je telefon u vlasništvu najbliže Palmine saradnice. Marinika Tepić, koja se predstavlja kao borac protiv pedofilije, danas je zloupotrebila upravo moju maloletnu ćerku u političke svrhe a da ni jednog trenutka nije pomislila na to kako će se iznošenje u javnost te situacije odraziti na moje dete. Marinika Tepić je žena koja bi i po mrtvima gazila samo da dođe do svog cilja. Sram te bilo ženo, ne laži više građane Srbije - poručila je Jakovljević.