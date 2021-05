SELAKOVIĆ O DIPLOMATSKOM SKANDALU Vlada već sutra o smeni ambasadora Zurovca! Nije se konsultovao a u diplomatiji reč obavezuje

BEOGRAD - Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je sinoć da će Vlada Srbije uskoro razmatrati odluku o smeni ambasadora Nikole Zurovca koji je hitno iz Varšave pozvan na konsultacije zbog peticije u vezi s kojom se nije konsultovao sa Ministarstvom.

"Danas je trebalo da budem u Poljskoj, dogovarali smo ozbiljnu posetu, ali dan uoči toga zvaničnici su počeli da otkazuju sastanke kad smo saznali da je glavni razlog naš ambasador", rekao je sinoć Selaković i naglasio da se svugde u svetu to što učini ambasador smatra kao čin iza kojeg stoji država.

Ministar kaže da je njegov potez da ambasador bude pozvan na konsultacije, a da o smeni odlučuje vlada. On je naglasio da odluka koju je doneo nema veze sa sadržajem peticije i bila bi u svakom slučaju ista, jer se, kaže, ambasador nije konsultovao, "a u diplomatiji svaka reč obavezuje".

Dodao je da je ambasador trebalo između ostalog i da zna kakav je stav naroda Poljske o LGBT pitanjima.

Poseta Varšavi, kako je naveo, nije otkazana već je odložena i već je od poljskih kolega dobio nove datume.

"Poljska je za nas izuzetno važna", rekao je Selaković za Kurir TV i dodao da je to zemlja čija je ekonomija na šestom mestu u Evropi, čiji je glas bitan za Srbiju i u Unesku i kada brani svetinje na KiM.

Postupio sam diplomatski, kako i treba ministar Selaković je izjavio danas da ne vidi ništa sporno u svojoj reakciji na nedavni istup ambasadora Izraela, a u vezi sa KiM, i navodi da je postupio diplomatski, državnički i onako kako je trebalo da postupi jedan ministar spoljnih poslova, kada je ugrožen državni interes. Na pitanje novinara da li je reagovao diplomatski ili brzopleto, i da li je time možda narušio odnose sa Izraelom, Selaković je rekao da diplomatske odnose ugrozi činjenica da neko deo vaše teritorije prizna kao tzv. državu i da time podrži separatizam i secesiju. - Postupio sam kako mislim da treba, čak mislim i blago, jer je neko pokušao da kaže da smo mi faktički sponzorisali njihovo priznavanje tzv. Kosova, rekao je Selaković novinarima posle predstavljanja nove usluge eKonzulat. Selaković je naveo da je u ovom slučaju, neko rekao da je postupak Izraela kojim je priznao tzv Kosovo, bio deo dogovora u Vašingtonu, između Beograda i Prištine, što nije tačno. - Ja sam izašao sa vrlo jasnim dokazima i pokazao papir koji je potpisao Vučić i papir koji je potpisao Hoti. U onome što je potpisao Aleksandar Vučić ,ne postoji K od Kosova. O tome se ne govori, rekao je Selaković. - Ne znam šta je tu diplomatski skandal, što sam rekao da je to bezobrazluk, kada u jednoj državi kažete da je predsednik učestvovao u nečemu što je direktno protiv interesa te države. Kako drugačije to da nazovete, upitao je Selaković.

Selaković je izvinjenje zbog bomardovanja češkog predsednika Miloša Zemana ocenio kao hrabar potez "na koji nijedan pripadnik srpskog roda nije mogao da ostane ravnodušan".

"Izvinjenje ima više dimenzija, doživeli smo to kao jednu vrstu zakasnele pravde i to je učinio predsednik Češke koji je u vreme agresije bio predsednik vlade. To je priznanje i našoj današnjoh politici, ogromno priznanje Vučiću. Sa druge strane, Zeman je ukazao na tradicionalno prijateljstvo dva naroda", rekao je Selaković.

foto: Zorana Jevtić

Dodao je da je to i emotivan trenutak, istorijski dan i pokazatelj koliko je danas Srbija jaka, ali i da Zeman nije samo jak na rečima već i na delu.

Selaković je ocenio da je samit Brdo-Brioni pokazao da se Priština prvi put kao krivac i remetilački faktor može identifikovati.

"Pokušavali su da nas prikažu kao remetilački faktor oni koji su menjali naše granice, koji su na nas gledali kao na volove, a na sebe kao na bogove", rekao je Selaković citirajući latinsku poslovicu.

Ministar je rekao i da ne želi da komentariše ideje iz Prištine da se dokumentuju zločini koje su Srbi počinili i naglasio da oni time pokazuju koliko im nije stalo do dijaloga.

Na pitanje o zahtevima opštinskih odbora SNS za smenu Nebojše Stefanovića, Selaković je rekao da su odbori u saopštenju naveli šta misle, da je on učestvovao u radu odbora na Vračaru i da očekuju sednicu Glavnog odbora.

"Sve ostalo će raspravljati naši stranački oragani", rekao je ministar.

Upitan da komentariše ujedinjenje SNS i Srpskog patriotskog saveza Aleksandra Šapića, Selaković je rekao da to pokazuje koliko je velika ideja i vizionarstvo predsednika Aleksandra Vučića.

"Potvrda toga je i epilog samita Brdo-Brioni i izjava Stoltenberga, epilog toga je i fantastični susreti i izvanredna pseta Českoj i sve ono, ali i eplog su autoputevi, bolnice, škole, muzeji, Hram Svetog Save", zaključio je Selaković.

(Kurir.rs/Tanjug)