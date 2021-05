NIKOLA SELAKOVIĆ U USIJANJU DANA: Ne postoji ni jedan Srbin koji je ostao ravnodušan na reči predsednika Češke

Izvinjenje Srbiji češkog predsednika Miloša Zemana zbog NATO bombardovanja odjeknulo je i na međunarodnom nivou. Da li bi ovaj potez mogao da podstakne i druge da učine slično? Kakva je pozicija Srbije u regionu i Evropi, koliko je teško balansiranje između Istoka i Zapada? Koliko će se otkazivanje zvanične posete Poljskoj odraziti na odnose dve zemlje, kao i šta će biti sa ambasadorom Srbije Nikolom Zurovem nakon diplomatskog skandala?

Gost Usijanja dana je Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Izvinjenje Zemana je bio apsolutno hrabar potez, uveren sam da ne postoji ni jedan Srbin koji je na to ravnodušan. Ta njegova izjava ima više dimenzija, doživeli smo to kao jednu vrstu zakasnele pravde, 22 godine posle, i to je učinio sadašnje predsednik Češke koji je u to vreme bio predsednik vlade. To je priznanje i našoj današnjoh politici, ogromno priznanje Vučiću. Sa druge strane, Zeman je ukazao na tradicionalno prijateljstvo češkog i srpskog naroda. ovo je i emotivan trenutak, i to je bio istorijski dana, pokazatelj koliko je danas Srbija jaka.

- Zeman je poznat u svom narodu da izlazi sa izjavama koji nis u na liniji, čovek sa ozbiljnim ugledom, koji ima hrabrosti da kaže nešto što nije popularno, ali što veliki broj ljudi misli. Videćemo da li će i neki drugi šef države tako reći, da li će se to dogoditi, verujem da hoće.

- I bivši predsednik Vaclav Klaus je slično mislio po pitanju Kosova. Danas imamu suficit sa poslovanjem sa Češkom i interes njihove zajednice za ulaganjem.

- Danas je trebalo da budem u Poljskoj, dogovarali smo ozbiljnu posetu, ali dan uoči posete određeni sagovornici visoki su počeli da otkazuju sastanke u Varšavi, kad smo saznali da je razlog postupanje našeg ambasadora, koji je potpisao peticiju, nije sad važno o čemu, a svugde ono što učini vaš ambasador se smatra da iza toga stoji država. On se nije konsultovao ni sa kim, a očekivala se ministarska poseta. A toj peticiji nisu ni potpiusale sve članice EU. Moj potez je da ambasador bude pozvan na konsultacije , a vlada odlučuje o smeni. U diplomatiji svaka reč obavezuje. Poseta Poljskoj će biti ponovo organizovana u skorom roku.

- Na sastanku u Kranju prvi put se kao remetilački faktor pojavila Priština. Nas su pokušavali da prikažu kao remetilački faktor, oni koji su menjali naše granice.

- Za povlačenje KFOR-a zadužen je jedino SB UN. Dečani su jedina hrišćanksa crkva u Evropi koju čuva vojska.

- O Stefanoviću će odlučivati naši stranački organi. Ujedinjenje sa SPAS dokazuje koliko je velika ideja predsednika Vučića.

