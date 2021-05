AMBASADOR IZRAELA TVRDI DA SU KOSOVO PRIZNALI UZ SAGLASNOST SRBIJE Selaković: To je bezobrazluk, nemamo ništa sa njihovom odlukom

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je da je bezobrazluk tvrditi da Srbija ima ikakve veze sa odlukom Izraela da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

Selaković je, reagujući na tvrdnju izraelskog ambasadora u Beogradu Jahela Vilana da je Izrael priznao takozvano nezavisno Kosovo na osnovu dokumenata koje su Srbija i Priština potpisale sa SAD, rekao da to nije tačno.

- Ono što je ambasador Izraela u Beogradu izjavio nije tačno i reč je o svojevrsnom bezobrazluku, na prvom mestu imajući u vidu da su Beograd i Priština potpisali dva različita dokumenta. Ambasador Izraela je rekao da su oni to uradili (priznali tzv. republiku Kosovo) pod pritiskom SAD, a naš predsednik je izdržao taj jezivi pritisak - istakao je Selaković za TV Prva.

On je podsetio na detalje onoga što su tadašnji kosovski premijer Abdulah Hoti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali 4. septembra prošle godine.

- U dokumentu koji je potpisao Hoti stoji da su Priština i Izrael saglasni da se međusobno priznaju, a u dokumentu koji je potpisao Vučić piše da je Beograd saglasan da otvori privredno, državno predstavništvo u Jerusalimu do 20. septembra 2020. godine i da izmesti ambasadu do 1. jula 2021. godine - naveo je Selaković i pokazao oba dokumenta.

Srpski ministar je napomenuo da je predsednik Vučić potpisao dokument u kojem se ne pominju ni Kosovo ni Priština, dok je Izrael, kako je rekao, podlegao pritiscima.

Upravo o okolnostima pod kojim je Izrael priznao nezavisno Kosovo govorio je i sam izraelski ambasador.

- Odluka Izraela da prizna Kosovo je doneta pod američkim pritiskom, inače, nemojmo zaboraviti da je to urađeno u okviru sporazuma Srbije i Kosova sa Amerikom, a ne sa nama, sa Izraelom. Ne pokušavam da se krijem iza toga, tu odluku je doneo Izrael posle mnogo godina tokom kojih nismo priznali Kosovo. To je definitivno protiv naših interesa u Srbiji, to je protiv mojih interesa - izjavio je juče Vilan za TV Prva.

Selaković je rekao da to znači da je predsednik Aleksandar Vučić izdržao „jezivi pritisak“ u Vašingtonu.

- Srbija treba da se ponosi predsednikom Vučićem, koji je bio u stanju da usred Vašingtona izdrži jezive pritiske, da ne potpiše ono što je neko danas pokušao da mu spočitava i da sačuva našu nacionalnu poziciju, a država Izrael nije uspela da odoli tim pritiscima - ocenio je ministar.

Nakon reagovanja Selakovića, ambasador Vilan je organizovao konferenciju za medije u izraelskoj ambasadi na kojoj je pokušao da se opravda.

- Bilo je neprofesionalno sa moje strane, zbog čega se izvinjavam... Želim da dam kratak komentar, jer sam jutros bio na jednom TV kanalu i video stvari koje nisam rekao, a postalo je velika vest u Srbiji. Zato želim da pojasnim: upitan sam o sporazumu s Kosovom, rekao sam da su potpisani ugovori u Vašingtonu odvojeno između Srbije i SAD, kao i između Kosova i SAD. Nikad nisam rekao, niti verujem, niti imam razloga da kažem da je Srbija potpisala nešto sa Kosovom. Nadam se da je ovo dovoljno jasno. Nikad nisam potcenjivao pitanje Kosova, kao ni Izraela - rekao je on.

