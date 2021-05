IZRAELSKI AMBASADOR SE PRAVDA: Nikad nisam rekao da je Srbija priznala Kosovo, to se nikad nije desilo i zato to nikad nisam rekao

Ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan izjavio je danas da nikada nije rekao da je Srbija priznala Kosovo.

"To se nikad nije desilo i zato to nikad nisam rekao. Nadam se da je to jasno", rekao je Vilan na konferenciji za novinare osvrćući se na izjavu o Kosovu i Metohiji koju je jutros dao za TV Prva.

On je u Ambasadi Izraela u Beogradu rekao da je pokušao da bude što profesionalniji kao diplomata, i otvoren što je više moguće.

"Želim da dam kratak komentar, jer sam jutros bio na jednom TV kanalu i video stvari koje nisam rekao, a postalo je velika vest u Srbiji. Zato želim da pojasnim: upitan o sporazumu s Kosovom, rekao sam da su potpisani ugovori u Vašingtonu odvojeno između Beograda i SAD, kao i između Prištine i SAD. Nikad nisam rekao, niti verujem, niti imam razloga da kažem da je Srbija priznala Kosovo. Nadam se da je ovo dovoljno jasno. Nikad nisam potcenjivao pitanje Kosova", kazao je on.

Povodom jutrošnje izjave ambasadora reagovao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković koji je negirao da je Srbija u Vašingtonu potpisala sporazum sa Kosovom i istakao da su predstavnici Prištine i Beograda potpisali dva različita dokumenta.

(Kurir.rs/Tanjug)