UŽIVO VUČIĆ U PRIBOJU Biće još fabrika, hvala na veličanstvenom dočeku! Skandirali mu Vule, Vule a onda mu on rekao sanjao sam vas

PRIBOJ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle Prijepolja posetio je Priboj u kojem danas otvara hotel Terme 36,6, a zatim i nemačku fabriku AFT.

Vučića je u Priboju dočekao veliki broj građana koji su mu skandirali Vule, Vule!

Predsednik je okupljenima rekao da je ponosan što imamo ljude koji mogu da izgrade ovakav hotel ali da je danas došao da otvori fabriku.

- Ekonomija ide dobro, penzioneri će imati veće penzije, a biće i više radnih mesta za građane - rekao je Vučić i naglasio da je mnogo problema i pritisaka na Srbiju zbog KiM.

Prvo put Kokin brod - Pribojska banja - Priboj vredan 8 miliona evra

- Hvala na veličanstvenom dočeku, biće još fabrika u Priboju!, poručio im je predsednik a potom krenuo u obilazak novoizgrađenog hotela. Vučić je rekao da u najskorije vreme kreće gradnja puta Kokin brod - Pribojska banja - Priboj vredan 8 miliona evra.

"Imaćemo mnogo političkih problema i pritisaka zbog Kosova, ali ekonomija nam ide dobro, a i penzioneri će imati veće penzije i obezbedićemo više radnih mesta za naše građane", poručio je Vučić.

Vučić je najavio da će u potpunosti biti urađen put Kokin Brod - Pribojska Banja - Priboj, za šta će država izdvojiti osam miliona evra. Vučić je okupljenim građanima na otvaranju hotela "Terme 36.6", kazao da će uskoro videti mašine na izgradnji puta, a očekuje da će krenuti da rade najkasnije 1. oktobra. To će privući nove investitore i biće još fabrika u Priboju, naglasio je Vučić.

U razgovoru s vlasnikom hotela Terme 36,6, koji je dugo radio u Rusiji pa se s porodicom vratio u rodni Priboj, Vučić je saznao da se situacija menja nabolje.

- Lepo ste ovo uradili, lepo - rekao mu je Vučić i dodao da će Priboj uskoro dobiti put koji će ga povezati s Pribojskom banjom i Kokinim brodom i koji košta 8 miliona evra.

Na to se vlasnik hotela oduševio i rekao da mu je samo to bilo potrebno, nikakve državne subvencije samo to i ništa drugo.

- Sanjao sam vas! Da dođete samo zbog toga - rekao je Vučiću na šta se predsednik nasmejao pa supruzi biznismena rekao da joj je suprug izuzetno iskren. Vučić je dodao i da će Priboj dobiti i gasovod koji je kao i put preduslov za nove investicije.

- Čestitam vam i hvala vam što ste novac vratili u zemlju - rekao je Vučić dodavši da su to ljudi koje želimo da vidimo, on je radio 20 godina i vratio novac ne u centar Beograda nego u Priboj, prelepo mesto za život.

Vučić: Mnogo je problema i pritisaka na Srbiju zbog KiM

Predsednik Aleksndar Vučić rekao je danas, tokom obilaska rekonstruisanog hotela "Terme 36.6" u Priboju, da Srbiji ekonomija dobro ide, ali da će biti mnogo problema i pritisaka zbog Kosova i Metohije. Kako je rekao, sve ostalo u Srbiji ide bolje, ali ga zabrinjava problem Kosmeta.

"Mnogo je političkih problema i pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Metohije. Plašim se da će ovih dana da krenu sa raznim čudima, ali borićemo se, predaja nije opcija", rekao je Vučić.

