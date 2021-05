VELIKI DAN ZA PRIBOJ: Grad neverovatno brzo napreduje, biće još pogona! Hotel i fabrika otvoreni u istom danu

PRIBOJ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju fabrike autodelova u Priboju AFT, da Priboj napreduje velikom brzinom i da ta nemačka kompanija najavljuje mogućnost otvaranja još pogona u Priboju i tom delu Srbije.

Predsednik je zahvalio svima koji su radili na tom projektu dodajući da je država nekada u prošlosti ulagala u Priboj, ali da je i tada bilo teško dovesti investitore, kao i da su sada uspeli da dovedu nemačkog investitora, jer su verovali u Priboj i svoju državu.

Vučić je kazao da su predstavnici nemačke kompanije AFT imali hrabrosti da tu otvore fabriku verujući da će baš tu napraviti profit, kao i da zaposle veliki broj ljudi.

"I Prijepoljci se već javljaju za posao, to su velike vesti, to su ne samo sjajni primeri, to je radost za svakoga od nas. Kada sam sada tokom obilaska fabrike pitao jednog momka i devojku da li još neko radi u porodici, prvi put sam čuo da im u porodici rade svi. Neverovatno je kako Priboj brzo napreduje, od ove fabrike biće više novca za Priboj, za puteve, ulice i drugo", naveo je Vučić.

Kaže da je na sastanku u Prijepolju sa predstavnicima više opština dogovreno da se uradi put od Kokinog Broda do Priboja u dužini od 26 ili 27 kilometara, kao i da će to biti vrhunski put koji će spojiti zlatarsku i zlatiborsku regiju, kako bi svi mogli da uživaju u lepotama tog kraja i da se privuku novi investitori.

Vučić je naveo da je u fabriku uloženo šest miliona evra i da će biti zaposleno 400 radnika.

"Ovo nije poslednji pogon u Priboju, biće još zaposlenih i još pogona, država će davati još veću podršku, ulagaćemo i oko dualnog obrazovanja, i u infrastrukturne radove. Zzelimo da izvršimo reindustrijalizaciju čitavog ovog kraja Srbije, da ljudi ne idu u Nemačku, Austriju, Švajcarsku i druge zemlje već da ostanu ovde". Predsednik je dodao da je ponosan na ceo Priboj.

Vučić je naglasio da se trenutno grade putevi i pruge najbrže do sada i da su ljudi u Srbiji konačno počeli da veruju u uspeh, da smo počeli da uređujemo neke stvari i da se takmičimo sa najboljim.

"Da ih stižemo brže, da to ne bude za 200 godina već u narednih 30 i 40 godina. Zato moramo brže da napredujemo", poručio je Vučić.

Poželeo je predstavnicima nemačke kompanije AFT da zarade novac i dodao da veruje da će prisustvovati otvaranju još njihovih fabrika u Priboju ili nekom drugom mestu u Srbiji.

"Danas radost ne mogu da sakrijem, za ovo živite godinama, ovo menja živote ljudi u Priboju, ovo menja našu Srbiju", naglasio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)