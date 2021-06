VELJKO ODALOVIĆ: Izjava Kurtija s ciljem da se dijalog ne nastavi

BEOGRAD - Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da je

uvreda koju je premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti uputio na

njegov račun samo pokazatelj da Priština ne želi da se bavi pitanjem nestalih lica na KiM, ocenivši da je ta izjava bila deo "režije" kako dijalog ne bi bio nastavljen.

Odalović je za TV Tanjug kazao da nema od čega da se brani, kao i da ga ne brine šta Kurti govori.

"Zašto je Kurti napao mene i zašto je on sve to rekao, to je pitanje za njega", rekao je Odalović zamoljen da komentariše to što ga je Kurti danas u Briselu nazvao "Gebelsom i Geringom".

Govoreći o nestalim licima, Odalović je istakao da je srpska delegacija apsolutno pripremljena, da ima informacije i dokumentaciju i dodao da je reč o nestanku 1.639 lica.

Naveo je da se na spisku nalazi 570 nestalih lica, među kojima su ne samo Srbi, već i nealbanci i kosovski Albanci koji su bili primorani da napuste KiM i koje je, najverovatnije, OVK likvidirala.

Odalović je podsetio da je prošle godine između Beograda i Prištine vođen konstruktivan razgovor na temu nestalih lica i da su tada dogovorene određene aktivnosti.

"Mi smo preuzeli sve obaveze i uz dodatnu pretragu arhiva prikupili smo više informacija o svemu onome što je zahtevala prištinska strana. Priština je primila naše zahteve, međutim, od tada nijedna lokacija nije pretražena", naveo je Odalović.

Ističe da je Srbija sve informacije o nestalim licima do sada iznela u javnost, te da je lokacije pretražila na transparentan način uz prisustvo međunarodnih zvaničnika.

Navodi da su među pretraženim lokacijama Batajnica, Petlovo selo, Perućac, Rudnica, Kiževak...

Na konstataciju novinara da je i danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Briselu tražio da se na devet lokacija dozvoli iskopavanje, Odalović je rekao da su to lokacije koje su dobro pripremljene i sa podacima iz međunarodnih arhiva.

"To su arhive do kojih smo mi došli, a koje pripadaju tzv. OVK, gde njihovi zvaničnici, koji su i danas u privremenim kosovskim institucijama, stoje nad telima ljudi koje mi danas tražimo", rekao je Odalović.

Ističe da Srbija u vezi s nestalima ima jasne zahteve na koje Priština do danas nije odgovorila.

Kaže da je u početku verovao da u Prištini s njihovim zahtevima odugovlače zbog tehničkih procedura, ali da je ipak na delu "brutalna politika". Poručio je i da Srbija nema čega da se stidi kada je reč o potrazi za nestalim licima.

(Kurir.rs/Tanjug)