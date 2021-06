PREDSEDNIK SRBIJE ODGOVORIO CRNOJ GORI POSLE REZOLUCIJE O SREBRENICI: Namerno želeli da stave žig našem narodu!

BEOGRAD - Za Srbiju je važno da ekonomski napreduje, sarađuje sa svima u regionu i pokaže Bošnjacima koliki pijetet imamo za njihove žrtve, ali i da ne dozvoli da se stavi žig kolektivne krivice na srpski narod, što bi mnogi želeli, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je upitan za dve rezolucije o Srebrenici, koje su upućene Skupštini Srbije, rekao da je rezolucija koju su predložili SDA Sandžaka, albanske partije, gotovo prepisani tekst, odnosno vrlo slično onome što su ranije podnosili Marinika Tepić, Nenad Čanak, i vrlo slična rezoluciji koju je usvojio parlament Crne Gore.

Za drugi predlog, koji je podneo Marjan Rističević, rekao je da je nije video, i da ne zna o čemu je reč.

- Za nas je ključno pitanje kako da nastavimo ekonomski razvoj, kako da sarađujemo sa svima u regionu, da pokažemo Bošnjacima koliki pijetet imamo prema njihovim žrtvama, ali da ne dozvolimo da se dogodi srpskom narodu ,da se stavi žig na čcelo svakog od nas, jer to bi mnogi želeli da se dogodi, rekao je Vučić.

Zato je, kaže, i njegova reakcija povodom rezolucije usvojene u Skupštini Crne Gore danas ovakva.

- Imao sam 2015. dovoljno hrabrosti kada su Britanci podneli rezoluciju, da zovem Kineze i Ruse. Putina sam pozvao lično telefinom i on je to sprečio u SB UN. Oni koji su nam prijatelji znali su koliko nam je stalo do toga 2015. godine, znali koliko sam molio Putina da to spreči, upravo da se ne bi stavio kolektivni žig krivice na lice našeg naroda za nešto što su pojedinci počinili, rekao je Vučić.

Dodao je da je Rezolucija opšti akt, u kojem se ne pominju imena i pojedinci, već je jasno na koga ide osuda i krivica.

- To Srbija ne može da prihvati. Možda će neka buduća Srbija da prihvati ko zna šta sve... Dok sam ja predsednik Srbije, neću se sa time saglasiti. I ne zanima me šta ko o tome misli, osim naših građana, rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)