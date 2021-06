GRADONAČELNIK NIKŠIĆA O SRAMNOJ REZOLUCIJI Nije bilo genocida u Srebrenici, vreme je da se odvoje izdajnici od onih koji to nisu!

Gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević žestoko je u emisiji Usijanje dana Kurir televizije kritikovao aktuelnog premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića i izglasavanje rezolucije o Srebrenici u skupštini te države.

- Demokratski front je dao obećanje, mi smo srušili DPS misleći da rušimo i sve njihove vrednosti, a juče smo videli povampirenje tih vrednosti, na žalost sa našim partnerima. Oni su mislili da im DF treba samo kad potpisuju nešto što njima treba, a kad treba podržati DF, onda glasaju zajedno sa DPS. Naši poslanici su postupili juče časno.

Sporan je i sam naziv rezolucije, to je vrh mača koji treba zariti srpskom narodu. To su uradile naše kolege, mi ćemo prema njima se odnositi srpski, ljudski i branićemo se. 90-tih godina smo bili zajedno sa Srbijom i sa našim radimo, sad su neki izdali, treba da odvojimo izdajnike od onih koji to nisu, kaže Kovačević.

- Nije bio genocida u Srebrenici, a bio sam hapšen i ranije, za vreme DPS, pošto je od sinoć od strane jednog dela parlamenta ta politika legitimisana, pa ako je tako, neka tako bude. Videćemo šta će biti, rekao je gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević.

04:42 USIJANJE DANA: ANTISRPSKA REZOLUCIJA O SREBRENICI! Marko Kovačević: Ova rezolucija je vrh mača koji treba zariti u Srbiju!

