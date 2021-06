PREDSEDNIK VUČIĆ O JEREMIĆU ISPRED PREDSEDNIŠTVA: Da ponovo dođu, opet bih sišao, pozvao da uđu na kafu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je početku rada proizvodnog pogona fabrike Jumko, u Rudnoj Glavi, kod Majdanpeka.

Nakon posete, obratio se građanima, kada je komentarisao i jučerašnji incident Vuka Jeremića kada je sa svojom ekipom došao ispred Predsedništva kako bi se sukobio sa predsednikom Srbije.

- Ja ne spadam u one, nisam ni žurio ni trudio se da objašnjavam, ne smatram da je važno. Za mene je problem kad premijerki kažete glupačo pokvarena, ne zato što je predsednica Vlade, već zato što to ne smete nijednoj dami da govorite, nema smisla da govorite ljudima "mi ćemo vas da bijemo jer mislite drugačije". Zbog toga sam reagovao i rekao "dođite meni, uradite to sa mnom, neću da se krijem". Njih petorica su vikali, vređali, ja sam bio sam. Ne možete baš da imate toliko energije kao njih 5. Oni mene ničim nisu ugrozili, to što su vikali je politički performans.

- Ono što im zameram je što ugrožavaju bezbednost građanima Srbije. Oni nemaju program, već prete ljudima koji drugačije misle, vole svoje zemlju i vide boljitak u svojoj zemlji. Pitao sam se jesam li pogrešio što sam sišao, ali nisam. Opet bih isto uradio, jer je morao neko da pokaže da se normalna i pristojna Srbija ne plaši batinaša. Samo nemojte građanima to da radite, razumeo sam politički performans, ali da kukam i plačem, dodajem tri na karte, stvarno mi ne pada na pamet - nema smisla. Da ponovo dođu, opet bih sišao, samo bih ih verovatno i manje uzbuđen zbog svega što su govorili, pozvao da uđu na kafu. NJima odgovara da sebe podižu u javnosti, a ja sam izgubio 10 minuta dragocenog vremena - rekao je predsednik.

Dodao je da ne želi da učestvuje u pričama u stilu "učiteljice on je meni rekao ovo ili ono" jer je sa tim završio u osmom razredu osnovne škole.

- Oni su vikali, vređali , njih petorica, ja sam. Ne možete da imate enegerije i mogućnosti da vičete koliko njih petorica. Ne mislim da je strašno, oni mene ničim nisu ugrozili, to što su vikali, to je politički performans, na tome nemam šta da im zamerim - rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Istakao je da im zamera što ugrožavaju budućnost Srbije, što nemaju program, prete ljudima koji drugačije misle, koji vole zemlju i boljitak vide u svojoj zemlji.

- Pitao sam se jesam li pogrešio ili ne, ali opet bih isto uradio. Ne zato što je to herojsko delo, već je neko morao da pokaže da se normalna i pristojna Srbija ne plaši batinaša, onih koji prete i da postoji neko ko će da im stane na put - rekao je Vučić.

To je, ponavlja, bio politički performans, a da li je bio i uspešan, reći će građani na izborima.

- A, da kukam i plačem i dodajem tri na karte ne pada mi na pamet, nema smisla. Sledeći put da dođu, opet bih sišao, samo bih manje uzbuđen zbog svega što su govorili, pozvao ih na kafu. Ali ne vidim da je bio bog zna kakav problem, ali možda njima odgovara da sebe malo podižu u javnosti - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Novosti)