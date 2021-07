VUČIĆEV ODGOVOR NA KURTIJEVE PROVOKATIVNE POKLONE: Super, shvatio sam, Dačić je Miloševićev zločinac, a ja Šešeljev savetnik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle nove runde dijaloga u Briselu, da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti obmanuo novinare kada ga je optužio da je odbio tačke predloga za današnji razgovor i poručio da će to potvrditi i predstavnici EU.

"Sve tri stavke, sve što piše ovde, Srbija je stoprocentno prihvatila. Aljbin Kurti vas je obmanuo jer je tražio da se u sve to ubaci da se Srbija suočava s prošlošću, sa genocidom iz 1878. godine pa do 1999. godine. I on to zna, i to će vam potvrditi i EU", rekao je Vučić za N1.

On je istakao i da je čuo kada je Kurti novinarima rekao i da je Srbija počinila genocid u Kuršumliji i Leskovcu.

Na pitanje kako je odgovorio na te Kurtijeve optužbe, kaže da je odgovorio ozbiljno i argumentovano jer misli da "malo bolje zna istoriju i geografiju od njega".

"Posebno sam se koncentrisao na Drugi svetski rat i njihovu ulogu u nacističkom pokretu i svemu što su činili srpskom narodu i svima koji su bili antifašistički orjentisani", rekao je Vučić.

Dodao je da je sve vreme želeo da pronađe način da se razgovara o budućnosti.

Na konstataciju N1 da je Kurti rekao da je on Vučiću poklonio tri knjige, a on njemu uzvratio sa tri uvrede, Vučić je rekao da to nije tačno i da se trudio da bude odgovoran.

U poređenju sa prošlim susretom kada je bio oštar, danas je, kaže Vučić, samo odgovarao argumentima na neistine koje je Kurti izgovarao.

Na pitanje dokle ovakav dijalog može da nas dovede, pošto izgleda da se samo vrtimo u krug jer se otvaraju teme stare nekoliko vekova, Vučić je odgovorio da se "ne otvaraju teme stare nekoliko vekova, već ih oni otvaraju".

Vučić je ponovio da je u pripremama za dijalog, u kojim učestvuje Lajčak, sve što su se glavni pregovarači dogovorili da bude na stolu, Srbija prihvatila, uključujući čak i neke od prištinskih amandmana.

"Ali mi ne pričamo o racionalnom pristupu, već s ljudima koji sve vreme traže da Srbija bude odgovorna za genocid in continuum, to je jedino što ih zanima. Super, shvatio sam, Dačić je Miloševićev zločinac, ja sam Šešeljev pravni savetnik, a Čanak i Nataša Kandić su svetlost na kraju tunela. Okej, razumeo sam to sve, ali hajde da pričamo o budućnosti - a on kaže ne može jer su Srbi počinili genocid 1878. i sad mi vi recite šta još treba da uradim?", rekao je Vučić.

Ističe i da će Srbija biti uvek spremna da razgovara, ali da ne zna šta da učinimo da se ovo popravi.

Dodaje i da misli da predstavnici EU nisu mogli da veruju šta slušaju i da su Kurtiju deset puta rekli da priča o budućnosti, ali da se to nije dogodilo.

"To nije pat pozicija, već užasna pozicija - pat pozicija u šahu je kad svi dobiju po pola, a ovde su svi izgubili ne po pola, nego ceo bod", rekao je Vučić i dodao da se brine zbog bezbednosti Srba i incidenata kojih je bilo više u ovih nepunih sedam meseci nego cele prošle godine.

Dodao je i da će Beograd razmotriti da li je ponašanje kosovske delegacije u pregovorima posledica toga što Priština ima nečiju mnogo snažniju podršku nego što se mislilo.

"Radi se o iracionalnim ljudima ili ljudima koji imaju nečiju veoma snažnu podršku, mnogo snažniju nego što smo mislili, a to je na nama da razmotrimo u narednim danima", rekao je Vučić.

Vučić je poručio da se nada da će mir i stabilnost biti sačuvani i najavio da će ponovo doći u Brisel.

Problem je, kako je kazao, to što delegacija Prištine neće da razgovara o onome što su potpisali (Zajednica srpskih opština) jer se, kako kažu, to "desilo pre njihovih istorijskih izbora".

(Kurir.rs/Tanjug/N1)