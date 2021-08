UŽIVO PREDSEDNIK SRBIJE U POSETI ZLATIBORSKOM OKRUGU: Vučić obilazi Zdravstveni centar Užice

Predsednk Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Zlatiborskom okrugu, a u Užicu je najavio velike projekte i otvorio Sportsku halu Krčagovo. Potom je posetio i Zdravstveni centar Užice.

9.33 - Predsednik u poseti Zdravstvenom centru Užice

Predsednik razgovara s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

- Ako uložimo svih 35 miliona evra da bi oni imali sve kao pravi klinički centar. Još samo da im damo taj status i bili bi peti klinički centar u Srbiji.

9.12- Otvaranje sportske hale Krčagovo

- Mislim da će ova dvorana da znači. Novac nije bio problem, već je veći problem bio u našoj neorganizaciji i da čekamo upotrebnu dozvolu četiri meseca. Ovde može da se igra i košarka i odbojka - kazao je predsednik Vučić i poželeo mnogo uspeha nastavnicima i deci.

- Želim vam da napredujete i postignete velike rezultate, kao što su to ovdašnji užički šampioni uradili.

Predsednik Srbije je potom s okupljenim đacima razgovarao i obećao da će već danas dobiti odbojkaške lopte.

- Važno je da se deca bave sportom i da nauče da pobeđuju, ali da nauče i da gube.

8.57- Vučić stigao u Užice, najavio nove projekte

Predsednik je posetu počeo u Užicu, gde ga je dočekao veliki broj građana.

- Došao sam da vam kažem šta ćemo da uradimo za Užice i Zlatiborski okrug. Krećemo odmah. Doneli smo odluku da izgradimo obilaznicu oko Užica, to nije obilaznica običan put već u profilu auto-puta i to će da košta najmanje 25-30 miliona evra - rekao je predsednik okupljenim građanima.

Predsednik je najavio da će do polovine sledeće godine biti završen auto-put do Požege, a onda "idemo do Užica, pa i dalje od njega".

- Ono što je mnogo važno, pričalo se da nemamo novca za vrtić, ali evo ja vam kažem da će biti novi vrtić na Carini. Ono što je za vas važno, to je ovaj put prema Kadinjači i Bajinoj Bašti, radićemo tunela ka Kadinjači, spojićemo Dub i Dupce. To je oko 50 miliona evra, to su velike stvari. Povezaćemo i Mitrovac i Mećavnik. Treba da vidimo i kako ćemo zbog malog prostora da uradimo sa Ponikvama, možemo li da izdržimo i da Ponikve uspostavimo za manje avione i da dodatno podstičemo turizam - kazao je Vučić i dodao da država ima velike planove. Mislimo da je važno da se razvija turizam u čitavom Zlatiborskom okrugu. Konačno ćemo rešiti pitanje vode i snabdevanje čistom vodom, i što je najvažnije kada se izgradi auto-put možemo da pokušamo da dovedemo krupnog investitora u Užice. Hoću da vam se zahvalim na jednom. Danas je prosečna plata u Užicu 520 evra, ne mislim da je to idealno, ali za malo godina smo uspeli mnogo da napredujemo - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je podsetio i da će penzioneri dobiti uvećane penzije, i dodatne pare i sada u septembru, novembru u decembru.

- Obilaznicu oko Užica ćemo da krećemo da radimo najkasnije do kraja oktobra. Mislim da nikada nisam u devet ujutru nigde imao ovakav doček. Živelo Užice! Živela Srbija - rekao je predsednik.

Potom sledi otvaranjem Sportske hale Krčagovo u istoimenom gradu gde se nalazi i Opšta bolnica Užice koju će takođe obići.

Obilazak nastavlja posetom Bajinoj Bašti, gde će najpre posetiti domaćinstvo Ljuba Blagojevića u selu Pepelj i razgovarati sa meštanima. U Bajinoj Bašti će obići i kompaniju Rolomatik, jednu od najpoznatijih u bajnobaštanskom kraju.

Posetu ovom kraju Vučić će završiti u Mokroj Gori, gde će posetiti turistički kompleks Drvengrad na Mećavniku.

