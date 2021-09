PREDSEDNIK PRIČAO O NOVIM KOVID MERAMA PA CITIRAO DENZELA VOŠINGTONA: Evo na koje se reči holivudskog glumca pozvao!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će stručni timovi doneti odluku da li će biti uvođene dodatne mere u borbi protiv korona virusa i dodao da "moramo da živimo i razvijamo ekonomiju".

"Tu je i lična odgovornost, pre svega u vakcinaciji a onda i u svemu drugom. Ono što smo mogli da uradimo, uradili smo najbolje", kazao je Vučić na početku radova na izgradnji fabrike za proizvodnju kineskih vakcina u Zemunu.

Vučić je parafrazirao reči poznatog američkog glumca i reditelja Denzela Vošingtona da ne kritikuju oni koji rade više ili bolje, već oni koji rade manje.

Vučić je istakao da je njemu savest mirna zbog načina na koji se vodi borba protiv epidemije i da se on ponaša odgovorno i ozbiljno. On je naveo da deo javnosti kritikuje vlast u Srbiji kada se govori o epidemiološkim merama, a onda i traži da se one uvedu.

Kurir.rs/Beta