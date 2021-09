PREDSEDNIK SRBIJE O SRAMNIM IZJAVAMA ĐUKANOVIĆA: To je podsvest, to progovara ono što on želi oduvek a to je Crna Gora bez Srba!

KRALJEVO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se tokom današnje posete Kraljevu i na skandalozne izjave crnogorskog predsednika Mila Đukanovića koje su sinoć odjeknule regionom.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je sledeće:

- Što se tiče Podgorice i izjava gospodina Đukanovića... To je podsvest, to progovara iz njega ono što on želi oduvek a želeo je Crnu Goru bez Srba, a to je suština - rekao je predsednik i dodao:

- Ja niti želim niti je moguće zamisliti Kosovo bez Albanaca niti Crnu Goru bez onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci... Evo sad da kažem, ja želim Crnu Goru u kojoj će živeti i Srbi i Crnogorci i Bošnjaci i Albanci... - kazao je predsednik i dodao da su upravo autoprojekcijom pokazali šta žele.

- Samo nemojte da se služite trikovima i izmišljate pravoslavnu crkvu... - zaključio je predsednik.

Vučić je rekao da je Đukanović izmišljao Crkvu u Crnoj Gori kako bi rekao da nema Srba, i da je crnogorski predsednik upravo je "autoprojekcijom pokazao da je to tako".

Povodom optužbi crnogorske vlade da se grubo postupalo sa sinom premijera Zdravka Krivokapća prilikom kontrole vozila u kojem je bio, rekao je da "nema šta da doda" saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koje je to negiralo.

"Bio bih užasno razočaran da bilo ko pomisli da može bilo šta da radi protiv bilo čije porodice. Ne da bi to bio samo skandal već bi najgore govorilo o Srbiji. Prihvatio sam objašnjenje MUP-a, svi u hijerarhiji deset puta su ponovili šta se dogodilo", naglasio je Vučić.

Kako je rekao, "to se desi svakog dana kad vidite oružje u nekom automobilu, posebno onih tablica odakle dolazi najveći broj pripadnika škaljarskog i kavačkog klana".

Takodje, Vučić je rekao da se u hrvatskim medijima vodi kampanja protiv Srbije, ali da se na to neće "odgovarati histerično i nervozno", niti da će vredjati nekog od hrvatskih predstavnika.

Prema njegovim rečima, napad je razultat toga što Srbija jača i prvi put u bruto društevnom proizvodu dostiže Hrvatsku, koja kako je dodao, ima "onoliku obalu i turiste".

Komenarišući pisanje hrvatskih medija da izbora u Srbiji svakako neće biti 10. aprila, on je naveo da nikad neće biti ništa značajno toga datuma u Srbiji jer je na taj dan osnovana "ustaška Nezavisna Država Hrvatska" (NDH).

Kako je naveo, u Hrvatskoj se izgleda "ne stide 10. aprila, valjda se ponose".

On je rekao da ima potvrdu iz Patrijaršije da je šest Vučića stradalo za vreme Drugog svetskog rata u NDH, kao i imena nekih od onih koji su umešani u taj zločin zločin.

Vučić je rekao da će danas razgovarati sa srpskih predstavnikom u Predsedništvu Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom o izgradjnji Memorijalnog centra u Donjoj Gradini, o nizu tema i o njegovom nedavnom susretu sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom u Beogradu.

