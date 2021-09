DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Zagreb, Podgorica i Sarajevo promovišu politiku prošlosti, a Srbija politiku budućnosti

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma poručuje da Zagreb, Podgorica i Sarajevo promovišu politiku prošlosti, a Srbija politiku budućnosti.

"Juče je Milo Đukanović bio u Zagrebu i čuli smo njegove poruke, koje su bile antisrpske. Ali tog istog Mila Đukanovića su Hrvati nazivali četnikom, kada je govorio o zajedništvu sa Srbijom i bratskim odnosima srpskog i crnogorskog naroda. Danas je Milo Đukanović od četnika postao ustaša i on danas ide i korak dalje što ni Hrvati nisu uradili i hoće da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve, naše crkve i manastire. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Crne Gore, ali ne može mirno da gleda pokušaj otimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Meni je žao većinskog crnogorskog naroda koji nije za takvu politiku kakvu vodi Milo Đukanović", poručuje Palma i dodaje:

"Građani Crne Gore, koji se bave turizmom, hotelima i apartmanima, znaju da bez srpskih turista nema ekonomskog napretka. Ali politike u Podgorici, Zagrebu i Sarajevu su ljubomorne na Srbiju, na ekonomski razvoj Srbije, na međunarodnu popularnost. Srbija je na svim svetskim rang listama od zdravstva do ekonomije u vrhu. Oni u Zagrebu, Podgorici i Sarajevu promovišu politiku prošlosti, a mi se zalažemo za politiku budućnosti, za saradnju i ekonomski razvoj. U Zagrebu, Podgorici i Sarajevu se bave ratnom retorikom, jer hoće na taj način da politički opstanu. Narod u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini više neće da ratuje, nego hoće da sarađuje. Mi ne vaspitavamo decu da su nam neprijatelji deca iz okruženja i država bivše Jugoslavije, kao što to neki u okruženju rade. Milo Đukanović, Zoran Milanović, Bakir Izetbegović i Dragan Đilas moraju da shvate da Srbija nije ni Avganistan ni Sirija, a ni sekunde na RTS-u nisu ono što su bile pre 20 godina“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na TV Hepi.

Da se Bratislav Dikić zvao Naser Orić ili Hašim Tači odmah bi ga oslobodili, navodi Marković.

"Primer Bratislava Dikića koji je proveo više od četiri godine u samici kazamata Mila Đukanovića je najbolji primer Đukanovićeve vlasti. Da se Bratislav Dikić zvao Naser Orić ili Hašim Tači bi bio odmah oslobođen. Ko će sad da plati tu samicu od 1578 dana za generala srpske policije koga je Milo Đukanović proglasio teroristom. To je jedna velika sramota koja ne može da se opere. Nadam se da će general Dikić naplatiti to što je čamio u kazamatu u Crnoj Gori bez ikakvog razloga, ali ne može naplatiti tu torturu, odvojenost od porodice i moral. To ide na dušu Milu Đukanoviću".

On kaže da više ne znaju kako Srbiju da zaustave na ekonomskom putu.

"Odluka bivšeg Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da je negiranje genocida krivično delo je rezultat globalne politike jer više ne znaju kako da zaustave Srbiju na ekonomskom putu, a na evropski put ćemo malo da pričekamo, jer stalno nešto novo izmišljaju. Od Srbije traže da priznamo takozvano nezavisno Kosovo, ali siguran sam da ova vlast to nikada neće uraditi", zaključio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

