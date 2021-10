NAROD MORA DA ZNA DA EU NE ŽELI SRBIJU: Brisel samo fintama pokušava da potisne uticaj Rusije i Kine sa Balkana TAČKA 3 SRAMOTNA!

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je juče nakon Samita EU da je na skupu napravljen pomak prema Zapadnom Balkanu i da je postojala veća podrška ideji proširenja nego što je to bio slučaj na prethodnom sastanku u Sofiji. Vučić ja naglasio i da Srbija bez rešavanja pitanja KiM neće moći da računa na članstvo u EU.

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić smatra da Srbija nije na evropskom putu.

- Srbiji je cilj članstvo u EU, ali da li je EU cilj da primi Srbiju? Iskliznuo je i taj datum 2030. godine. Evropska unija je u velikoj unutrašnjoj krizi. Više nije u onoj situaciji u kojoj je bila i prvo bi sama morala da se reformiše. Treba reći narodu da od EU nema ništa dokle god ne srede stanje u svojim redovima - rekao je Perišić u jutarnjem programu Kurir televizije i naglasio da se narednih godina može očekivati velika transformacija EU.

Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije smatra da se na samitu EU - Zapadni Balkan nije dogodilo ništa konkretno.

- Imamo samo neke potpise. Ukoliko hoćemo rešenje na Zapadnom Balkanu moraju nešto konkretno da predlože. Sve izazovi koji su postavljeni pred nas mi smo ispunili. Odrađeno je i više nego što su tražili od nas. Imamo mnogo bolje rezultate od mnogih zemalja EU - rekao je Milosavljević.

Dodaje da je sad jasno zašto EU godinama ne nastoji da pronađe rešenje za KiM i da odlazak evropskog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka u SAD pokazuje da Brisel nema snagu da reši pitanje KiM.

- Ne vidim zašto ne žele Srbiju u EU! Srbija mora da živi, ne bih licitirao te datume, a mi moramo da imamo najbolje moguće odnose sa svim silama i moramo da se pobrinemo za sebe - kaže Milosavljević i naglašava da će se EU uskoro suočiti sa velikom energetskom krizom.

Perišić navodi da EU samo želi da potisne uticaj Rusije, Kine, ali i Turske sa prostora Zapadnog Balkana.

- Zovu nas, a ne žele da na prime jer su u problemu, samo ih brine prisustvo Rusije, Kine i Turske. Sada nam nude uniju Zapadnog Balkana kao zamenu za članstvo u EU, a tu guraju i Kosovo. Tom idejom njima je cilj da istisnu ekonomski i politički uticaj te tri sile. Žele da zadrže svoje ekonomsko prisustvo. Njima treba prostor kao što je Balkan za svežu radnu snagu - tvrdi Perišić i naglašava da je to "okupacija".

Otrkio je i detalje treće tačke sporazuma.

- Treća tačka je katastrofalna! Preporučuje se da se EU predstavlja u najboljem svetlu u medijima. Morate o EU govoriti samo afirmativno! To je verbalni delikt, to je cenzura, to je zabrana slobode govora - kaže Perišić.

Milosavljević se osvrnuo i na pojačane napade iz Hrvatske.

- Interpretiraju činjenice kako njima odgovara. Koliko meseci unazad se dešava to iz Hrvatske? Obučavaju teroriste na KiM, šalju svoje trupe da čuvaju naše svetinje, Milo Đukanović je po podršku otišao u Hrvatsku... Sad imamo ovo sa knjigama. Godinama unazad udžbenike za srpski jezik i srpsku istoriju štampaju Hrvati. Zavod za udžbenike godinama se uništavao. Država je rešila da to promeni - zaključuje Milosavljević.

