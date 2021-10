ŠAPIĆ O KAPETANU DRAGANU: Vasiljković ima pravo da traži oslobađanje ubice Đinđića, ali ne podržavam ga u tome

BEOGRAD - Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Šapić izjavio je danas da je Srbija "demokratska zemlja" i da Dragan Vasiljković koji je organizovao prikupljanje potpisa za puštanje na slobodu ubice premijera Zorana Đinđića "ima pravo da iznese svoje mišljenje".

Kako je naveo, Vasiljkovića je podržavao "jer je branio srpski narod i izuzetno mu je žao što je bio godinama u Hrvatskoj, u zatvoru". "Taj deo njegovog delovanja podržavam, ali ovo ne", rekao je Šapić. Na novinarsku konstataciju da je Vasiljković osudjen za ratni zločin, Šapić je uzvratio "kako znate da je izvršio bilo koji ratni zločin". "Da li zato što je osuđen u Hrvatskoj.

Ja tom sudu ne verujem, kao što ne verujem preterano ni sudu u Hagu. Sud koji je pustio Haradinaja, Markača, Gotovinu nema kredibiliteta za mene. Ne kažem da neke odluke koje je donosi nisu bile ispravne", rekao je Šapić.

On je rekao i da osuđuje skrnavljenje murala sa likom Đinđića, u Beogradu, "kao što bi to osudio svaki normalan čovek".

Na pitanje zašto SNS označava kao metu one koji drugačije misle, on je rekao da možda ima "iskakanja", ali da on "nije čuo da neki od njenih predstavnika poziva na linč, revšizam i da se neistomišljenici jure po ulici". "A iz opozicije sam to čuo - da će se obračunati sa nama, da su tu i vešala", rekao je Šapić.

