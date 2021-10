VAŠINGTON NEĆE VIŠE DA SLUŠA ALBANSKE LAŽI! Veliki antisrpski protest u Njujorku doživeo debakl AMERIKA ŽELI SRBE ZA SAVEZNIKE

Član delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini NATO Dragan Šormaz smatra da protest, koji su albanski iseljenici organizovali zajedno sa hrvatkom i bošnjačkom dijasporom, neće imati apsolutno nikakvog odjeka u američkoj javnosti i dodaje da su srpsko-američki odnosi ključni za stabilnost na Balkanu.

- Sa SAD kao saveznikom mnogo brže ćemo postati član EU. Pokušavamo da vratimo odnose sa SAD tamo gde su bili pre devedesetih. Srbija je uvek napredovala kad je imala dobre odnose sa SAD. Juče je (izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel) Eskobar rekao u Kogresu da Srbija i SAD moraju da ponovo postanu saveznici. Poenta je da neće biti problema kad svi uđemo u EU i SAD su to prepoznale. To je međutim izazvalo paniku u regionu jer će mnoge retrogradne političke snage izgubiti narativ i nestati - rekao je Šormaz u jutarnjem programu Kurir televizije.

Pukovnik u penziji Ilija Kajtez navodi da je cilj protesta trebalo da bude destabilizacija i zaustavljanje Srbije u daljem napredovanju.

- Prosto se izvlače veštački problemi. Mnoge vladajuće garniture u regionu su mentalno u devedesetim. Ta stvar ne prolazi. Svet se drastično menja. Mi se menjamo. Ne možete Srbe optužiti za fašizam jer smo jedan od retkih stradalnih naroda poput Jevreja - rekao je Kajtez.

Eskobar poslao jasnu poruku

Predstavnik Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić je naveo da apsolutno niko nije obratio pažnju na demonstracije sem lokalnih medija.

- To je promašaj organizatora protesta koji su očekivali da će to odjekne i do Vašingtona - rekao je Kesić koji se uključio u jutarnji program iz SAD.

Osvrnuo se na govor Eskobara u Kongresu.

- To je na prvom mestu da SAD ne predviđaju sebi ulogu lidera za rešavanja problema na ZB već to očekuju od EU. Imaju goreće unutrašnje probleme. Za mene je značajnije šta nije rekao. Nije spominjao članstvo BiH u NATO. Mislim da su shvatili da nema konsenzusa oko toga i da to ne može da se nametne od strane Vašingtona i Brisela. Rekao je i da nema ništa od Dejtona 2 - rekao je Kesić.