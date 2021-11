ŽIVOT U ZATVORU BIVŠIH PRIPADNIKA CRVENIH BERETKI: Gurman nije prepoznao rođenu ćerku, Leonid na lečenju, Legijin kum u SAMICI

Milorad Ulemek Legija (53), nekadašnji komandant "crvenih beretki" prošle nedelje se odlučio na štrajk gladu dok ne dobije povoljnije uslove u zatvoru, u kojem se nalazi 17 godina zbog izdržavanja kazne od 40 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića.

Već se pisalo o tome, kako nema reakcije njegovih bivših saboraca, ali ni reakcije pajtaša iz "zemunskog klana" koji kazne služe u Zabeli.

Gde su i šta rade nekadašnji pripadnici "crvenih beretki"?

Neki od njih još su "čisti" u glavi, delom zbog genetike, a delimično zbog vojničke discipline na koju su navikli dok su bili pripadnici Jedinice za specijalne operacije MUP Srbije, ali mnogi su i potpuno "pukli". Najbolji primer je Legijin naslednik na mestu komandanta "beretki" Duško Maričić Gumar (51), koji je potpuno psihički "pukao" pre nekoliko godina i nalazi se u teškom psihičkom stanju. Gumar je osuđen na 40 godina zbog ubistva političara Ivana Stambolića, a psihički je postao labilan još dok je trajao sudski proces, pa je i sam Legija tražio da se ispita njegova uračunljivost, piše "Objektiv".

Ne prepoznaje ni ćerku

Kako navodi izvor on najmanje vremena provodi u požarevačkom zatvoru Zabela, a najviše u Specijalnoj bolnici u beogradskom Centralnom zatvoru.

- Gumar je psihički baš loše. Poslednjih godinu dana uglavnom boravi na odeljenju psihijatrije Specijalne bolnice u zatvoru u Beogradu. Prilikom jedne posete u strogo čuvanom Sedmom paviljonu nije prepoznao ni svoju ćerku. Posećuje ga samo njegov brat koji živi u Požarevcu jer se sa ženom odavno rastao. On se još na početku suđenja razveo od supruge, sa kojom ima odraslu ćerku. Njegova supruga je prodala njihov stan u Novom Sadu i kupila drugi. Veza je pukla jer je otkrila da je tada bio u vezi sa jednom zgodnom teniserkom iz Novog Sada, koja je redovno dolazila na sva njegova suđenja. Međutim, i ona ga je kasnije ostavila i udala se - kaže izvor iz zatvora Zabela, piše Objektiv.

Veštaci su zaključili da je navodno Gumar postao psihotičan, agresivan i da se ponaša zapovednički. Odbrana je navela da je kod Gumara još 2011. uočen duševni poremećaj, ali da sud na to nije obraćao pažnju. Istakli su da je Maričić od 2006. imao posttraumatski stresni sindrom i nesanicu, zbog čega je pio lekove, kao i da je na suđenjima govorio nebuloze.

Leo na terapiji

I Leonid Leo Milivojević (47), bivši pripadnik "crvenih beretki" koji u Padinskoj skeli izdržava kaznu od 30 godina, navodno se lečio godinama na psihijatriji.

- Leo je primao terapiju i sada je bolje. On je i pre hapšenja imao psihičke probleme, ali to niko nije znao. Međutim, kada je uhapšen, stanje mu se pogoršalo, pa se dugo lečio. I on se razveo od supruge još početkom pritvorskih dana, a sa njom ima ćerku - navodi izvor.

Leonid je iz Knina, po zanimanju je konobar, a po činu je bio stariji narednik u JSO. Na suđenju se najpre branio da se ničeg ne seća, kao i smanjenom uračunljivošću. Uhapšen je tokom akcije "Sablja" zbog učešća u budvanskom atentatu na Vuka Draškovića, dan-dva posle 12. marta. Jedna od poslednjih očajničkih poruka Dušana Spasojevića Šiptara (15. marta 2003.) odnosila se upravo na njega. Tada je vikao: "Kako ste dopustili da vam obična policija uhapsi Leonida?! Ko ste vi da vas obična policija hapsi?!", očekivajući da će JSO preuzeti vlast posle ubistva Zorana Đindića.

Bračni brodolom

Sve duži boravak unutar zidina zatvora, i sve manje nade za izlazak na slobodu, rezultirali su brakorazvodnim parnicama, jer lepše polovine nisu mogle da ih čekaju do penzije.

Tako se Nenad Bujošević (52), Legijin kum, osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali, 2016. sporazumno razveo od supruge Sanje (46). Rambo je u samici skoro 20 godina, a sa Sanjom ima sina i ćerku od 21 i 22 godine, koji ga redovno posećuju u zatvoru. Rambo je sa bivšom suprugom u dobrim odnosima.

Sporazuman razvod imao je i bivši pripadnik JSO Branko Berček (44) iz Loznice, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Stambolića i atentata na Vuka Draškovića. On se isto sporazumno razveo 2011. od svoje supruge, sa kojom ima ćerkicu od 14 i sina od 18 godina. Berček je u zatvoru 18 i po godina, od 2007. je u požarevačkoj Zabeli, gde ga posećuju supruga, deca, roditelji i sestra. I Nenad Ilić Glavonja (46), osuđen na 30 godina zbog ubistva Stam- bolićai atentata na Draškovića, razveo se od supruge Marije, sa kojom ima sina od 21 godinu i ćerku od 18 godina. Na lični zahtev, kaznu služi u Padinskoj skeli.

Ljubav preko žice

Za razliku od njih, Legija je i dalje u vezi sa nevenčanom suprugom Aleksandrom Ivanović (47), sa kojom ima tri ćerke. Brak je opstao i nekadašnjem Legijinom zameniku Zvezdanu Jovanoviću Zvekiju (56), osuđenom na 40 godina robije zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. On je oženjen Oliverom Lelom Jovanović (53), sa kojom ima sina i ćerku, a u januaru 2019. godine dobio je unuka.

