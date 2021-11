OVO JE MRKINA ŽENA OD KOJE SE NIKAD NIJE RAZVEO: Svi su drhtali pred Dašom, a ona kaže: Moj muž jeste švaler ali se ne ljutim

Supruga srpskog političara Milutina Mrke Mrkonjića, je Dragana Daša Mrkonjić, koja je godinama radila kao advokat, a kasnije i kao sudija.

Dragana Daša Mrkonjić, supruga Milutina Mrkonjića, završila je Pravni fakultet i već godinama radi kao advokat. U braku su već 30 godina iako je ministar godinama u skladnoj vezi s Anom Bekutom. Dok su svojevremeno Mrkonjić i Bekuta punili novine pikanterijama iz veze, oglasila se i Daša.

- Slušajte, moj muž jeste švaler i ne ljutim se - poručila je zakonita gospođa ministarka.

Uprkos rastanku Daša i Mrka su ostali u dobrim odnosima, a često su se i viđali. Mediji su pisali da je Mrka uvek o njoj brinuo, kao i da je ona veliki fan Ane Bekute. Čak su i njih dve u dobrim odnosima.

- Zaista nemam ništa protiv toga što se viđaju. Ja poštujem njegovu prošlost, kao i on moju. Mi smo stvari od starta postavili na pravo mesto. Ne pada mi na pamet da mu branim da se viđa s njom. Ona je sama i nema nikoga - rekla je ranije Bekuta, koja nije sumnjala u ljubav svog dečka.

Mrkonjić je sa suprugom Draganom kupio porodičnu grobnicu, koja je, na njegovo insistiranje, morala da bude pored kafane!

On je porodičnu grobnicu kupio pre 25 godina, a „plan i program“ sahrane ostavio je u amanet supruzi - da ga sahrani u sanduku s petokrakom, jer je veran komunističkoj ideologiji.

- Grobnicu smo kupili moja supruga Dragana i ja pre 28 godina, porodičnu grobnicu Dragane i Milutina Mrkonjića. Sve je na njeno ime, nisam hteo da me bilo ko drugi sahranjuje. Ako me Daša izbaci, izbaciće me - rekao je tada Mrkonjić.

foto: Paparaco Lov, Youtube Printscreen.

Počasni predsednik SPS tada je rekao da će biti sahranjen u sanduku s petokrakom jer nije vernik.

- Ako me Daša bude nekad pitala kakav sanduk želim, to ću da kažem, s petokrakom i onom prizmom što su nosili komunisti. Ordenje koje sam dobio od Tita i Slobodana Miloševića ide sa mnom u sanduk. Mada, ordenje ću možda da poklonim Socijalističkoj partiji Srbije, vidim da je Dačić dobio ordenje, to je dobro, čestitam mu - kazao je Mrkonjić u dahu, a na opasku da je on to već spremio "plan i program" za sahranu, naveo je:

- Tako je. Neću da me država sahranjuje, sve sam sam smislio. Daša sve zna. Svi papiri su kod Daše.

(Kurir.rs)