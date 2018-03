MORBIDNI MILUTIN MRKONJIĆ: U grob idem sa ženom Dašom! Kupili smo grobnicu u blizini jedne kafane

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS, sa suprugom Draganom kupio je porodičnu grobnicu, koja je, na njegovo insistiranje, morala da bude pored kafane!



Mrkonjić je porodičnu grobnicu kupio pre 25 godina, a „plan i program“ sahrane ostavio je u amanet supruzi - da ga sahrani u sanduku s petokrakom, jer je veran komunističkoj ideologiji.

- Grobnicu smo kupili moja supruga Dragana i ja pre 25 godina, porodičnu grobnicu Dragane i Milutina Mrkonjića. Sve je na njeno ime, nisam hteo da me bilo ko drugi sahranjuje. Ako me Daša izbaci, izbaciće me - kaže Mrkonjić i dodaje:

- Neke drugove koji su bili jako zaslužni u tadašnjoj Jugoslaviji i Srbiji sam ja sahranjivao jer država nije imala razumevanja za to i zato sam odlučio da sve sam organizujem. Pošto ne verujem u razumevanje države, rešio sam, još tada, da moja supruga i ja kupimo grobnicu, i to smo i uradili, i biću sahranjen tamo. Pare sam zaradio u Libiji kao inženjer, a kupljena je u vreme dok sam bio direktor CIP.

Počasni predsednik SPS kaže da će biti sahranjen u sanduku s petokrakom jer nije vernik.

- Ako me Daša bude nekad pitala kakav sanduk želim, to ću da kažem, s petokrakom i onom prizmom što su nosili komunisti. Ordenje koje sam dobio od Tita i Slobodana Miloševića ide sa mnom u sanduk. Mada, ordenje ću možda da poklonim Socijalističkoj partiji Srbije, vidim da je Dačić dobio ordenje, to je dobro, čestitam mu - kaže Mrkonjić u dahu, a na opasku da je on to već spremio „plan i program“ za sahranu, on navodi:

- Tako je. Neću da me država sahranjuje, sve sam sam smislio. Daša sve zna. Svi papiri su kod Daše.

Porodična grobnica se nalazi na Novom groblju u Beogradu, a Mrkonjić ponosno dodaje - pored kafane.

- Grobnica je na Novom groblju, blizu kafane. Tamo ima jedna kafana u blizini, ja sam hteo pored kafane da budem - kaže Mrkonjić.



O spomeniku MORALNA OBAVEZA SRBA

Jovana Dimitrijević, članica Inicijativnog odbora za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću, poručila je juče da srpski narod ima moralnu obavezu da bivšem predsedniku SRJ podigne spomenik. Dimitrijevićeva, koja je rođena 1993, kaže da je svesna da su devedesete bile teške godine, da je bilo sankcija i ratova, ali da se u obzir moraju uzeti i ekonomske i bezbednosne okolnosti, te da se ne može za sve okriviti Milošević.

