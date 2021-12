ŠOLAK POKUŠAVA DA UTIČE NA IZBORE! TOMIĆ UPOZORAVA: Nije ovde registrovan, ne plaća porez, a traži da SBB bude MOBILNI OPERATER

Predsednik Odbora za finansije Aleksandra Tomić navodi da vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak na silu pokušava da njegova kompanija SBB postane četvrti operater mobilne telefonije u Srbiji.

Tomić je upozorila da bi ulaskom na tržište mobilne telefonije Šolak narušio konkuretnost kompanijama koje su registrovane u Srbiji i koje za razliku od Junajted grupe ovde plaćaju poreze.

foto: Kurir televizija

Podsetila je da je Šolak od jedne male firme, koja se 2000. godine bavila uvođenjem telekomunikacija, preko suvlasništva u različitim fondovima, postao jedan od vlasnika najveće medijske grupe u Srbiji.

- Sve to je registrovano na destinacijama koje su oslobođene poreza poput Devičanskih ostrva. Njemu sad treba taj četvrti operater da bi zatvorio svoju finansijsku konstrukciju i na kraju krajeva medijski prostor Srbije - rekla je Tomić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsednica Odbora za finansije je naglasila da Junajted grupa uopšte ne plaća porez u Srbiji:

foto: Kurir televizija

- Dolazimo do toga da sav novac od prihodovanja Junajted grupe, koji je prošle godine iznosio 793 miliona evra, ne podleže oporezivanju u Srbiji, tako da zaposleni u toj firmi takođe ne plaćaju porez u Srbiji. Šolak je većinski vlasnik kad je u pitanju ofšor kompanija, a 33 procenata je vlasnik Junajted grupe koja je registrovana u Sloveniji.

Tomić navodi da je veoma važno da građani znaju koji je ambijent u kojem funkcionišu Šolakove grupe.

foto: Kurir televizija

- Vrednost Junajted grupe je 3,28 milijardi evra. Njegovo lično bogatstvo iznosi 1,22 milijarde i to ne kažemo mi, nego Forbsova lista, a bogatiji je nego kad pričamo o (Miroslavu) Miškoviću, (Miodragu) Kostiću... Šolak je na više od 100 platformi prisutan u Srbiji i to putem reemitovanja programa. Znači, nema emitovanja programa, nije prijavljen u APR-u, ne plaća porez, sve se to vodi na Sloveniju - rekla je Tomić.

Junajted grupa, podsetimo, nedavno je aktivirala svoj dobro uhodani mehanizam za napad na konkurenciju i državne institucije Srbije, jer je naišla na prepreke u pokušaju da na mala vrata uđe na tržište mobilne telefonije u Srbiji kao četvrti operater.

foto: Kurir televizija

- To je pokušaj da kroz tu kampanju i kroz te medije uđe kao četvrti operater i zauzme taj prostor na tržištu. To je na silu! To je pokušaj medijskog stvaranja atmosfere da nešto mora da mu se da. Pokušava da kroz reemitovanje programa građani steknu utisak da funkcioniše kao sve ostale firme. Time bi porušio konkuretnost firmama koje su ovde i koje plaćaju poreze - smatra Tomić.

Česta promena vlasništva i problem sa opravdanjem poreza prema njenim rečima ukazuje na visok stepen koruptivnosti.

- To je prva lampica da treba da se ispita ovakva kompanija. Komisija za zaštitu konkurencije uvek funkcioniše na osnovi prijava kad se utvrdi da određene instance ruše konkurentnost, a na šta se on poziva. Junajted grupa je bila prijavljena, ali naša država tada nije mogla da reaguje jer su došli do saznanja da nijedna njegova firma nije prijavljena ovde i država nije mogla ni da se oglasi po tom pitanju jer je tražila podatke tamo gde se nalazilo vlasništvo centrala firme. Zakon kaže da neko ko nije registrovan ovde, ne može da dobije dozvolu za bilo kako funkcionisanje, na bilo kom tržištu, u bilo kojoj delatnosti - naglašava Tomić.

Svaka kompanija koja je povredila konkurenciju, prema njenim rečima, mora da bude sankcionisana.

foto: Kurir televizija

- Tržišna utakmica se vodi tako što ne smete da vodite nelojalnu utakmicu. Najvažnije je da mi poštujemo zakon, kad se utvrdi za bilo koju kompaniju da je povredila konkurenciju, ona mora da plati kaznu. Kazne su od 0 do 10 procenata od prihoda i mora na određeni način da podeli tu kompaniju na tri do četiri dela da bi smanjila tržišnu zastupljenost od 30 do 40 poseda. Mora svi podjednako da vode utakmicu na tržištu - navodi predsednica Odbora za finansije.

Tomić se osvrnula i na činjenicu da više od polovine građana Srbije nije moglo da gleda odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo između Srbije i Portugala.

- To što nije mogla da se gleda utakmica Srbija-Portugal tačno pokazuje tu Šolakovu alavost. Mi tačno vidimo vezu između Junajted grupe i Junajted medija, između Šolaka i (Dragana) Đilasa, a kroz tu dimenziju vidimo i pokušaj da se uzme što veće političko tržište. Idu izbori i naravno da će sigurno određeni broj kompanija učestvovati u tome i ovo je pokušaj da se uđe u tu trku sa što većom prednošću - smatra Tomić.

(Kurir.rs)