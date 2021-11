ŠOLAK IMA VIŠE OD 100 MEDIJA KOJIMA SE UPRAVLJA IZ JEDNOG CENTRA! Matić upozorava na planove milijardera HOĆE MONOPOL NA ISTINU

Izvršni direktor Centar za odgovorne medije Marko Matić navodi da milijarder Dragan Šolak ima više od 100 medija u svom vlasništvu i da se jasno vidi da njegov mehanizam za uništavanje svih nepodobnih medijskih subjekata na domaćem i regionalnom tržištu organizovano deluje iz jednog centra!

Matić je naglasio i da je bio zaprepašćen kad je video koliko medija poseduje vlasnik Junajted grupe.

Veliko istraživanje Kurira, podsetimo, pokazalo je kako funkcioniše mehanizam Dragana Šolaka za uništavanje konkurencije iliti eliminaciju svih nepodobnih medijskih subjekata na tržištu. Strogo kontrolisana mreža obezbeđuje strogu disciplinu unutar mehanizma i organizuje uniformne i koordinisane napade na poslovnu i političku konkurenciju, ali i na medije koji nisu pod kontrolom Junajted grupe.

- Jasan je zaključak da je srpski milijarder Dragan Šolak najveći vlasnik medija u regionu. Ključni događaj je donošenje medijskog zakona 2014. godine kad je pod pritiskom Brisela kablovskim operaterima dozvoljeno da formiraju svoje medije i kanale koje mogu da prenose preko svojih mreža. Tada je bila začkoljica da kablovski operateri ne mogu da formiraju informativne kanale nego samo zabavne, ali je iz Brisela vraćeno da mogu. Nekad distributer štampe nije mogao da bude vlasnik novina. To je nekada bio demokratski standard. Odmah nakon formiranja N1 je dobila prvu poziciju. To je favorizovanje kanala u vašem vlasništtvu. Druga je Nova S - rekao je Matić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Matić je naglasio da je medijski zakon donet u očekivanju da će Telekom biti privatizovan.

- Telekom nije privatizovan 2016, ali je zabranjeno kompanijama u državnom vlasništvu da mogu da formiraju medije. Nisu bili jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu - rekao je Matić i dodao da je naredni plan bio uništavanje Telekoma.

SBB i Telekom su prema njegovim rečima trenutno izjednačeni na tržištu.

- Telekom će u perspektivi svakako biti jači. Dragan Šolak je znao šta će da se dogodi ako ima ravnopravnu utakmicu. Telekomu su sve vreme ruke bile vezane. Kad postoji slobodna konkurencija Šolak i SBB mogu da zauzmu samo drugu poziciju - rekao je izvršni direktor CEZOM-a.

Iza svega prema njegovim rečima stoji novac.

- Predstavljaju se kao da imaju političke ciljeve, ali je jedina pozadina ostvarivanje ekstra profita. Moraju da se koriste udarcima ispod pojasa. Zato im je potrebno toliko medija. Zaprepastio sam se kad sam video šta sve Šolak poseduje u Bugarskoj. Od regiona samo u Srbiji nemaju nacionalnu frekvenciju. Šolak je nudio 500 miliona evra da kupi Pink, a paralelno je pregovarao da kupi i Prvu - rekao je Matić.

Izvršni direktor CEZOM-a upozorava da postoji opasnost da zavlada medijski monopol.

- Imamo više od 100 medija u vlasništvu Dragana Šolaka od čega je minimium 25 informativne prirode. To znači da su u mehanizam uključili i političke stranke poput stranke Dragana Đilasa. Zašto to rade? Imamo medije pod kontrolom Šolaka i medije koji nisu u istom vlasništvu, ali guraju istu stranu. Ako bi Šolakova politička opcija došla na vlast tada bi uspeli da i ostale medije ubace u mehanizam i imali bismo medijski monopol. Zavladalo bi jednoumlje za koje inače stalno optužuju vlast. Građani moraju da znaju koliko je to opasno - rekao je Matić.

Naglašava da se tačno vidi ustaljena procedura prema kojoj funkcioniše mehanizam za uništavanje konkurencije.

- Vidite da se određeni mediji uniformno ponašaju. Tačno se vidi koga zovu i ko lansira, a ko prenosi informacije. Vidite da se sve događa iz jednog centra i to od osmišljavanja do kontrole efekata. Postoji krajnji cilj koji se svodi na novac. Pokrenuli su arbitražni spor u Vašingtonu gde od Srbije potražuju nekoliko stotina miliona dolara. Sve njihove televizije koje posluju u Srbiju su u minusu što im verovatno nije problem ako postoji politički interes i dugoročni finansijski interes - rekao je Matić i dodao da bi Šolakova politička opcija izvesno upumpavala državni novac u svoje medije ako bi došla na vlast.

Matić se osvrnuo i na navode da je Šolak angažovao albanske lobiste kako bi uticao na arbitražni spor u Vašingtonu.

- Šolakov mehanizam koristi sve moguće kanale. Angažuju albanske lobiste u Vašingtonu i najbolje lobiste u Briselu. Šolak je najbogatiji Srbin. Sa tim novcem ima velike mogućnosti. Pokušava da se u svetskim centrima moći izbori za odluke, a to je i uspeo 2014. u Briselu pred Evropskom komisijom. Nadam se da Srbija ozbiljno pristupa procesu u Vašigtonu jer bi isplata nekoliko stotina miliona evra privatnoj kompaniji bila nepravedna - rekao je Matić.

Izvršni direktor CEZOM-a prokomentarisao je i činjenicu da većina građana nije mogla da gleda odlučujuću utakmicu fudbalske reprezentacije za odlazak na Svetsko prvenstvo u Kataru.

- Gušili su konkurenciju i došli smo u situaciju da njihov kablovski kanal koji ima mali broj građana prati i sport. Čak su i preko platforme EON ostvarivali profit. Sve se svodi na monopolisanje. Ovo je ilustrativni primer. Polovina građana nije mogla da gleda utakmicu - rekao je Matić.

Najveća opasnost prema njegovim rečima dolazi od monopola nad informativnim medijima.

- Posebno je opasna koncentracija vlasništva kad su u pitanju informativni mediji. Postoji opasnost da neko poseduje monopol na istinu. Imamo stanje faktičkog duopola. Ne postoje dve istine. To je i problem - navodi Matić.

