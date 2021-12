ŽELIM DA MI SANDUK BUDE S PETOKRAKOM, A SLOBINO ORDENJE IDE SA MNOM U GROB: Evo šta je sve Mrka ostavio u amanet

BEOGRAD - Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić Mrka, nekadašnji ministar i visoki funkcioner SPS biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

Beogradski mediji davno su prenosili ono što je on svojevremeno izjavljivao u medijima a to je da je sa suprugom Draganom-Dašom još pre mnogo godina kupio porodičnu grobnicu na Novom groblju u Beogradu. Međutim, on će biti sahranjen među zaslužnim građanima i počivaće pored poznatog pevača.

Budući da je bio veran komunističkoj ideji, svojevremeno je izrazio želju da ga, kada za to dođe vreme, sahrane u sanduku sa petokrakom, piše Star.

Bivši ministar je pre nekoliko godina izjavio i kako želi da mu izgleda sanduk, a kako se saznaje, ta želja će mu biti ispunjena.

- Želim sanduk da mi bude sa petokrakom i onom prizmom što su nosili komunisti. Ordenje koje sam dobio od Tita i Slobodana Miloševića ide sa mnom u sanduk, izjavio je pre nekoliko godina Mrkonjić.

Kurir.rs/Star