EKSKLUZIVNE INFORMACIJE SLUČAJA BRAĆE BITIĆI! Tužilac obmanuo vrh države, sve o tome kako je SAD kontaminirala KLJUČNE SVEDOKE

Slučaj ubistva braće Bitići, američkih državljana koji su se 1999. borili na strani tzv. "oslobodilačke vojske Kosova", ni posle 22 godine ne prestaje da bude povod i municija Amerike za političko pritiskanje Srbije.

Da će se s tim nastaviti, upozorio je i kandidat za novog ambasadora SAD u Srbiji Kristofer Hil, koji je uoči dolaska u Beograd poručio da će za njega ovo biti ključno političko pitanje i da neće odustati od zahteva da "svi oni koji su umešani u taj zločin budu izvedeni pred lice pravde, bez obzira na njihov čin ili poziciju".

Predsednik Odbora Narodne skupštine za KiM Milovan Drecun, izneo je na u Jutarnjem programu Kurir televizije ekskluzivne informacije koje je godinama unazad prikupljao, a tiče se slučaja braće Bitići.

- Nisu oni prestajali u razrešavanju tog pitanja. I mi bismo želeli da se razreši pitanje i odgovornosti onih pilota i komadanta koji su naredili zločinačko bombardovanje npr putničkog voza u Grdeličkoj klisuri, bombardovanje autobusa, ubijanje naše dece. SAD ne želi da priča o tome. Naravno da ubistvo braće Bitići opterećuje odnos Srbije i SAD. Tu postoji problem, prvo mislim da je tadašnji čelni čovek ratnog tužilaštva u Beogradu obmanuo predsednika Republike da može da reši taj slučaj i naravno da je ona on tada preneo SAD da će slučaj biti rešen. Tad smo menjali samo jedan član zakona da bismo produžili mandat tog čelnog čoveka, ja nisam tada bio za to jer sam znao da je prevario tadašnjeg premijera. On je bio glavni što slučaj ne može da se reši. Kada Hil govori o tome da će insistirati da se to pitanje reši, treba da se postavi pitanje SAD zašto se nije rešilo do sad - rekao je Drecun.

foto: Kurir televizija

Drecun smatra da je SAD kontaminirala svedoke u slučaju braće Bitići, posebno jednog svedoka koji je 2010. godine dao ključan iskaz.

- Ja sam došao do sledećih saznanja, prvo bilo je suđenje 2006 godine protiv Popović Sretena i Stojanović Miloša. Oni su oslobođeni, pa je apelacioni sud potvrdio kako u konkretnom slučaju braća Bitići nisu imali status ratnih zarobljenika. Drugo, tokom istrage su se javno objavljivale informacije. 2010 godine je pronađen svedok koji živi van Srbije i dao je iskaz. Tu njegovu izjavu, predali su na kraju predstavnicima ambasade SAD i pojavljuje se puno ime i prezime o kojem govori Nataša Kandić. Vrši se dekonspiracija tog svedoka, prete mu i on traže zaštitu njegove porodice. SAD mu je obećava zaštitu i pomoć, međutim oni odustaju posle izvesnog vremena i neće da mu priznaju iskaz. Na kraju su formirali sopstvene timove koji sprovode svoju istragu. 2007 godine FBI otvaraju istragu u slučaju braće Bitići a da nisu tražili pomoć od službe za otkrivanje ratnih zločina. Oni nisu došli ni do jednog rezultata ali su konstantno kontaminirali svedoke. Jedinog svedoka su izgubili, oni moraju da snose svoju odgovornost. Napravljen je niz propusta - ispričao je Drecun.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.