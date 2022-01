DAČIĆ: S Vučićem tokom januara razgovor da li idemo na jednoj listi ili odvojeno

BEOGRAD - Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će tokom januara razgovarati sa predsednikom Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem da li će te dve stranke na predstojeće izbore ići na jednoj listi ili odvojeno.

"Pitanje da li ćemo ići sa jednom ili dve liste je više pitanje procene kako bismo više dobili, nego što je to problematično pitanje. Postoje različite procene kako bismo više dobili, da li odvojeno ili zajedno", rekao je Dačić za današnje Večernje novosti.

On je rekao da mu u stranci ne zameraju što insistira da Vučić bude zajednički predsednički kandidat na izborima.

"Pa ne, mi smo to pitanje raspravili pre pet godina kada je Vučinić bio kandidat prvi put i on je tada bio naš zajednički kandidat. Mi ne podržavamo tudjeg kandidata, on bi bio zajednički kandidat koalicije na vlasti i mi tu nememo dilemu", naveo je Dačić, koji je i predsednik Skupštine Srbije.

Kurir.rs/Beta